Yapay zeka (AI) ve makine öğrenme teknolojisinin sağlık alanındaki kullanımına öncülük eden şirketlerden biri olan Google, Hindistan merkezli hastane zinciri Apollo Hospitals ile iş birliği kurarak, göğüs röntgeninden elde edilen görüntüleri analiz eden bir yapay zeka algoritması geliştirdi.

Akıllı telefondan otomotive, askeriyeden sağlığa kadar pek çok sektöre hayat veren yapay zeka (AI), insanlığın önündeki birçok engeli aşacak bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin farkında olan şirketlerden biri olan Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ABD’li teknoloji devi, insanların göğüs röntgenlerindeki dört önemli bulguyu tespit etmek için bir yapay zeka algoritması geliştirdi.

Google araştırmacıları tarafından tasarlanan model, pnömotoraks (akciğer sönmesi), kitle, kırık ve opasite (nodül) olmak üzere dört temel akciğer rahatsızlığını tespit edebiliyor. Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da yayınlanan araştırmaya göre, binlerce röntgen görüntüsü kullanılarak eğitilen AI algoritması, radyolog düzeyinde performans gösteriyor.

Sağ taraftaki röntgen görüntüsünde, Google'ın geliştirdiği yapay zekanın tespit ettiği pnömotoraks hastalığını görüyorsunuz:

Google’ın çatı şirketi Alphabet’e bağlı yapay zeka girişimi DeepMind tarafından da desteklenen çalışma kapsamında, Hindistan merkezli hastane zinciri Apollo Hospitals’ten 600.000'den fazla röntgen görüntüsü elde edildi. Araştırmacılar, her bir X-ışını ile ilişkili radyoloji raporlarını kullanarak metin tabanlı bir sistem geliştirdiler ve daha sonra Apollo Hospitals tarafından sağlanan veri setinden 560.000'den fazla görüntüyü analiz ettiler.

Google araştırmacıları, geliştirdikleri yapay zeka algoritmasının, doktorların röntgen görüntülerinde kolayca göremedikleri bulguları hızlı bir şekilde tespit edebildiğini söylüyor. Modellerin radyologlar tarafından sıklıkla kaçırılan bulguları belirlediğini belirten şirket, bazı durumlarda ise doktorların yapay zekadan çok daha iyi tespit yaptığını aktardı. Bu nedenle, hem AI sistemlerinin hem de doktorların becerilerini birleştiren modeller geliştirilmesi gerektiğini ifade eden araştırmacılar, AI uygulamalarının tıbbi görüntü yorumlamada muazzam bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.