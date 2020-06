Google, Akıllı Gözlük Üreticisi North'u Satın Aldı

Google, bugün yapmış olduğu blog paylaşımında Kanada merkezli insan-bilgisayar arayüzleri ve akıllı gözlük endüstrisinde öncü olan North isimli firmayı satın aldıklarını duyurdu. Artık Google çatısı altında hizmet verecek olan North, Google'ın yeni teknolojilerini geliştirmesinde yardımcı olacak.

İlk olarak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan North şirketinin Google tarafından satın alınacağı haberi bugün Google tarafından resmi olarak doğrulandı. North'un kendi bünyelerine katıldığını açıklayan Google, şirketin güçlü teknolojik altyapısıyla birlikte daha iyi teknolojiler ve daha güçlü ekipmanlar üretiminde kendilerine yardımcı olacaklarını açıkladı. Google'ın Devices & Services (Cihazlar ve Servisler) departmanında yetkili olan Rick Osterloh yaptığı açıklamalarda, North'un ne bakımdan şirkete yardımcı olabileceğini belirtti.

Google'ın Kitchener-Waterloo bölgesindeki birimine katılacak olan North'un yerleşkesi de hâlihazırda bu bölgede bulunuyordu. Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı, 'Ambient Computing' (Yaygın Bilişim) projesi North şirketinin satın alınmasının ana nedenlerinden biri olarak görülüyor. Rick Osterloh tarafından yapılan açıklamalara göre North kendilerine bahsedilen teknolojinin geliştirilmesinde ve donanım üretiminde yardımcı olacak.

North ilk nesil akıllı gözlükleri Focals 1.0'ı artık desteklemeyecek:

Bugün Google tarafından yayınlanan blog bildirisinin yanı sıra North'un kurucu üyeleri olan Stephen Lake, Matthew Bailey ve Aaron Grant'den de açıklamalar geldi. Google ile yapılan bu anlaşmanın, Google ile ortak olarak paylaştıkları vizyonun ileriye taşınacağı için mantıklı olduğunu belirten kurucu üyeler, Focal akıllı gözlüklerinden de bahsetti. Google tarafından satın alınan North'un artık geçen sene satışa sunulan birinci nesil akıllı gözlükleri olan Focals 1.0'a artık teknik destek verilemeyeceğini belirtti. Kesilen Focals 1.0 desteğinin yanı sıra North'un kurucu üyeleri, üzerinde çalışılan ve bu sene çıkması planlanan ikinci nesil Focals gözlüklerin piyasaya sürülmeyeceğini duyurdu.

Her ne kadar North her zaman insan odaklı, kullanımı kolay teknolojik ürünler üretmeye çalışsa da bu durum North'un tek başına ayakta durmasına yeterli olmadı. Ayrıca her zaman, işinin en iyisi mühendislere şirketinde işveren North, ne yazık ki tek başına işe devam edebilmelerini sağlayacak müşteri ilgisini yakalayamadı. Kurulduğu yıldan bu yana çeşitli yatırımlar ve yardımlarla ayakta duran North, bugüne kadar 200 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Bugün North tarafından müşterilerine gönderilen e-postada North, 31 Temmuz tarihinde Focals gözlüklere verilecek olan desteğin bitimine kadar hizmet vereceklerini ve ayrıca Focals 2.0 için ön sipariş vermiş bütün müşterilerin paralarının iade edileceğini belirtti. Google'ın North şirketini satın almak için kaç para ödediğiyse şu an bilinmiyor.