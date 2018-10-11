Google, 'Akıllı Yanıtlama' Özelliğinin Fişini Çekiyor

Google'ın birkaç aydır deneme sürüşlerini gerçekleştirdiği yapay zeka destekli akıllı yanıtlama bildirimleri, bir süre sonra kızağa çekilecek.

Google, öncelikle bir süre sonra aramızda olmayacak olan Inbox uygulaması üzerinden denediği ve daha sonra birkaç farklı uygulamasında da test sürüşü gerçekleştirdiği 'akıllı yanıtlama' özelliğini askıya alıyor. Yaklaşık 10 aylık deneme sürecinden sonra birkaç ay içerisinde özellik artık aramızda olmayacak.

Yaklaşık 120 kişilik bir ekibin üzerinde uzun süredir çalıştığı bu özellik, yapay zekadan destek alarak size yazılan bir mesaja en olası 2 veya 3 seçeneği karşınıza çıkarıyor ve hızlıca cevap vermenizi sağlıyordu. Bu özellik sayesinde hem zamandan hem de harcadığınız efordan tasarruf edebiliyordunuz.

Akıllı yanıtlama özelliği birkaç ay daha kullanılabilir olacak. Ancak ekip bu özellik üzerinde hata düzeltmeleri ve yenilikler peşinde koşmayacak. Google, yine de bu özelliğin gelecek dönemde karşımızda olabileceğinin altını çiziyor. Muhtemelen uygulama perde arkasında geliştirilmeye ve daha hatasız hale getirilmeye çalışılacak. Yeni dönemde mesaj yazarken, klavye ile uzun uzun cebelleştiğimiz günlerin son bulacağı günlere yaklaşıyoruz gibi görünüyor.