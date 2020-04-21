Google, e-ticarette Amazon ile rekabet edebilmek adına Google Alışveriş'te değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeye göre perakendeciler, alışveriş aramaları için platforma gelen milyonlarca Google kullanıcısına ücretsiz olarak erişebilecek.

Google, Amazon ile olan rekabetinde karşı her yıl milyarlarca doları rakibine kaptırıyor. ABD merkezli arama devi, e-ticarette Amazon ile aynı konseptte yer almasa da gelirler konusunda Amazon ile rekabet ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar tüketicilerin çoğu, satın almak istedikleri ürünleri Google'da arıyorlardı.

Google arama sonuçları sayfasından Amazon gibi farklı alışveriş sitelerine gitmek mümkün. ABD’li şirket, arama sonuçları sayfasına reklam yerleştirerek ürün aramaları aracılığıyla milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Amazon’un alışverişteki hâkimiyeti de bilinen bir gerçek. Dünya genelinde birçok tüketici artık ürünleri aramak için Google'ı atlayarak doğrudan Amazon'a gidiyor.

Google, Amazon ile rekabet adına kolları sıvadı:

Sonuç olarak Amazon’un bildirdiğine göre Jeff Bezos’un şirketi, son yıllarda milyarlarca arama reklamı geliri elde etmiş durumda. Durumun farkında olan Google, Amazon ile daha iyi rekabet edebilmek için radikal bir karar aldı.

Google, satıcıların Alışveriş isimli platformunda satış yapmalarını ücretsiz hâle getiriyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Google Alışveriş sekmesindeki arama sonuçlarında ücretsiz ürün listeleri yer almaya başlayacak. Bir perakendeci, Google'da reklam yayınlamasa bile ürünlerini ücretsiz olarak listeleyebilme imkânına sahip olacak.

Google Alışveriş üzerinden ücretsiz satış hamlesi:

ABD’li teknoloji devinin aldığı karara daha yakından bakacak olursak perakendeciler, alışveriş aramaları için her gün Google'a gelen milyonlarca kişiye ücretsiz olarak erişebilecek. Alışveriş yapanlar, Google Alışveriş sekmesi sayesinde daha fazla mağazadan daha fazla ürüne ulaşabilecek. Reklamverenler ise ücretli kampanyalar yerine ücretsiz ürün listeleri ekleyebilecek.

Google’ın yapacağı bu değişiklik nisan ayı bitmeden ABD’de hayata geçecek, yıl sonuna kadar da global olarak genişletilecek. ABD merkezli arama motoruyla ilgili bir diğer gelişmeyse satıcıların hesaplarını bağlamalarını sağlamak için PayPal ile ortaklık kurması olarak karşımıza çıkıyor. Google, ayrıca perakendecilerin ürünlerini ve envanterini yönetmelerine yardımcı olmak için Shopify, WooCommerce ve BigCommerce ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.