Warren Buffet, Alphabet'e İlham Kaynağı Oldu

Google’un kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 2015 yılında bir holding olarak Alphabet’i kurmuşlardı. Google ve DeepMind gibi şirketlere ev sahipliği yapan Alphabet’i kuran ikili, bu konuda en çok Warren Buffet’tan ilham almıştı.

Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, bu hafta Alphabet’ten istifa ettiler. İkilinin kafasındaki Google, DeepMind, Waymo ve diğer şirketleri birleştirecek holding şirket fikri, 10 yıldan daha uzun bir süre önce Warren Buffet’ı ziyaret ettiklerinde de vardı.

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, Alphabet’in 2017 yılında gerçekleştirdiği bir toplantıda “Alphabet’in doğuşu; Larry, Sergey ve benim yaklaşık 10 yıl önce Omaha uçarken toplanmamızdı ve Warren Buffet’ı ziyaret ettik” demişti.

Warren Buffet’ı ziyaret

Schmidt, konuşmasında Buffet’ın olağanüstü başarılı iş modelinden oldukça etkilendiğini söylemişti. Schmidt, kendisini bu kadar çok etkileyen şeyin, kendi endüstrisindeki isimleri yıllarca delirten 'ölçeklendirilebilirliğin nasıl kurulacağı' problemini çözmüş olması olduğunu açıklamıştı

Schmidt, Buffet’ın bu sorunu nasıl çözdüğünü şu sözlerle anlatmıştı: “Oldukça pratik bir formülü vardı: şirketlerin bağımsızlığı, güçlü CEO’lar, bağımsız operasyonlar ve bu şirketler için güçlü markalaşma.” Google’ın eski CEO’su, ünlü yatırımcının yolunu takip ederek Alphabet’in dünyada daha önce görülmemiş bir şirket ölçeklendirme mekanizması kurduğunu söylemişti.

Alphabet’in patronları daha sonra şirketlerinin yapısı ve ilham kaynağı arasında bir ayrım oluşturdular. Buffet’ın şirketi Berkshire Hathaway, teknoloji şirketlerinden önemli ölçüde uzak durmayı tercih etmişti. Alphabet ise tam tersi bir yol izleyerek sürücüsüz otomobillere, akıllı kontak lenslere, güneş enerjili drone’lara, internet sağlayan sıcak hava balonlarına yatırım yaptı.

Şirketin finans yöneticisi Ruth Porat 2017 yılındaki bu toplantıda bir analiste Berkshire şirket ailesinden daha farklı tipte işler olduğunu söylemişti. David Drummond, Alphabet’in merkez binası ve Berkshire merkez binası arasındaki farkı “Ruth ve ben, birkaç ay önce genel merkezlerine ziyarete gitmiştik ve orada Alphabet’in Berkshire Hathaway’den çok çok çok daha küçük olduğunu fark ettik” şeklinde açıklamıştı.

Page ve Brin, daha önce Buffet’ın kitabından da esinlenmişti. Google’ın 2004’teki IPO prospektüsünde “Kuruculardan Mektup: Google Hissedarları İçin ‘Bir Patronun El Kitabı’” başlıklı bir bölüm yazmışlardı. İkili, bu bölümün dipnotunda ise “Bunların büyük bir çoğunluğu Warren Buffet’ın yıllık raporlarındaki makalelerinden ve onun Berkshire Hathaway hissedarları için ‘Bir Patronun El Kitabı’ndan esinlenilmiştir” şeklinde belirtmişlerdi.