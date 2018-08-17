Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, Öne Çıkan Snippet özelliğini geliştirerek kullanıcıların aradıkları bilgiye daha kolay ulaşması için alternatif snippet özelliği getiriyor.

Google, herhangi bir arama gerçekleştiren kullanıcıların aradıkları bilgiyi ilgili web sitesini ziyaret etmeden öğrenebilmesi için arama sonuçları sayfasına ‘snippetler’ ekliyor. Pek çok farklı türü bulunan bu snippetler, kimi zaman web siteleri hakkında, kimi zaman ise içerik hakkında önemli bilgileri Google arama sonuçlarında görüntülememizi sağlıyor.

Google, kullanıcıların aradıkları bilgiyi daha doğru bir şekilde bulabilmeleri için ‘Öne Çıkan Snippet’ özelliğini geliştiriyor. Söz konusu geliştirme ile birlikte kullanıcılar bir Google araması gerçekleştirdiklerinde yalnızca aradıkları bilgiye ait bir snippet değil, konu ile ilgili farklı snippetlere de ulaşabilecekler.

Örnek vermek gerekirse; yukarıdaki görselde de görmüş olduğunuz gibi Google’da bir ‘Quartz Vs Granite’ araması gerçekleştirirseniz karşınıza çıkan snippet size iki maddenin farklılıklarını açıklayacaktır. Ancak hepimiz jeolog değiliz ve belki de yalnızca mutfağımızı yenilemek istiyoruz.

Bunun için Google, ana snippetin altında alternatif snippet sekmeleri gösteriyor. Bu sayede iki madde arasındaki fiyat, avantaj, ağırlık, dayanıklılık gibi faktörleri ayrı ayrı inceleyebiliyorsunuz. Kesinlikle devrimsel bir yenilik değil. Ancak aradığınızı bulma konusunda oldukça önemli bir gelişme.