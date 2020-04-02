Android 11'in Geliştirici Ön İzlemesine Güncelleme Yapıldı

Google, Android 11'in Geliştirici Ön İzlemesine güncelleme yaptı. Bu güncellemede en çok karşılaşılan 5 sorun ele alındı ve çözüldü. Bu sorunların ne olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Google, bu sabah Android 11 DP 2.1 güncellemesini yayınladı. Güncellemenin asıl amacı ise kullanıcıların sık sık karşılaştığı sorunlara çözüm getirmek. Bugün yayınlanan küçük güncelleme, 18 Mart tarihinde yayınlanan ve daha önemli olan Geliştirici Ön İzlemesi 2'yi takip ediyor. Genel Android 11'in yayınlanacağı Q3'den önce 6 tane büyük güncelleme yayınlanması bekleniyor ve 18 Mart tarihinde yayınlanan güncelleme bunlardan biri değil. Sürüm notlarında 5 adet sorun listelendi:

Genel sorunlar

Son uygulamalara göz atarken bir öğe seçmek için uzun süreli basınca meydana gelen sorunun düzeltilmesi.

Arka plan öğeleri henüz başlatılmadığı zaman, durum çubuğunda ortaya çıkan sorunun düzeltilmesi.

Uygulamaları kaydırırken ve hareket ettirirken ortaya çıkan, atlanan karelere yol açan SystemUI'nin çok fazla WindowToken oluşturması sorununun düzeltilmesi

Uygulama sorunları

Wear OS cihazı eşleştirmeye çalışırken ortaya çıkan Wear OS uygulamasıyla alakalı sorunun düzeltilmesi.

cihazı eşleştirmeye çalışırken ortaya çıkan Wear OS uygulamasıyla alakalı sorunun düzeltilmesi. Ayarlar uygulamasında arama çubuğuna dokunduktan sonra ortaya çıkan Ayarlar uygulamasıyla alakalı sorunun düzeltilmesi.

Android 11 sistem görüntüleri Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, ve Pixel 4 aileleriyle birlikte Android Emulator için de mevcut. DP 2.1 (RPP2.200227.014), şu anda resmi olarak sadece geliştiriciler için gözüküyor ve günlük kullanım için düzenlenmedi ancak, manuel olarak indirilebiliyor. Yardıma ihtiyacınız varsa, buradan Android 11 rehberine ulaşabilirsiniz.

Android 11'in henüz genel sürümü yayınlanmadı bu yüzden özellikleri hakkında çok fazla kesin bilgi yok, ancak şu ana kadar ortaya çıkan özelliklerden detaylı olarak bahsettiğimiz haberimize buradan ulaşarak bu özellikleri öğrenebilirsiniz.