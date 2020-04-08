Android 11, Kesintisiz Güncellemeler'i Zorunlu Kılacak

Android 11'in kaynak kodları üzerinde çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, Kesintisiz Güncellemeler özelliğinin zorunlu hale geleceğini ortaya çıkardılar. İlk kez 2016 yılında duyurulan Kesintisiz Güncellemeler, şu ana kadar opsiyonel bir özellikti.

ABD merkezli teknoloji devi Google, şu sıralar yaklaşmakta olan yeni nesil mobil işletim sistemi Android 11 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen aylarda duyurulmasını beklediğimiz yeni Android sürümü, Android ekosistemine onlarca yeni özellik getirecek. Hal böyle olunca geliştiriciler de Google'ın sunduğu Android 11 geliştirici önizleme sürümünü inceliyorlar ve Android 11'le gelecek bazı yeni özellikleri ortaya çıkarıyorlar.

Android 11'de yer alması beklenen yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Tüketiciler için kritik bir önem arz eden bu özellik, teknoloji üreticilerini birlikte çalışmak zorunda bırakacak gibi görünüyor. Peki dünya devlerini bir araya gelmek zorunda bırakacak bu özellik ne oluyor?

2016 yılında duyurulan kesintisiz güncellemeler, Android 11'le zorunlu hale geliyor

Android 11 üzerinde çalışmalar yapan geliştiriciler, bu işletim sisteminin "kesintisiz güncelleme" özelliğini zorunlu kıldığını tespit ettiler. Bu tespit, bir teknoloji üreticisinin Android 11 sunabilmesi için kesintisiz güncelleme özelliğine sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Aksi takdirde teknoloji üreticileri, akıllı telefonlarını Android 11 ve üstü sürümlerine güncellemeyemecekler.

Kesintisiz güncellemeler; tüketiciler için büyük bir öneme sahip. Bu özellik, bir akıllı telefonunun kullanım sırasında bile önemli ve büyük güncellemeler yapabilmesine imkan sağlıyor. Güncelleme cihazın arka planında yapıldığı için kullanıcı, güncelleme yapıldığını bile anlamıyor. Ayrıca kesintisiz güncellemeler, olası hatalar durumunda da tüketicilerin cihazlarını koruyarak, sistem çökmesinin önüne geçiyor ve sistem geri yükleme imkanı sağlıyor.

Kesintisiz güncelleme özelliğinin kullanılabilmesi için teknoloji üreticilerinin, sanal A/B bölümlerine sahip olması gerekiyor. Bu sanal bölümler, güncellemeden önce ve güncellemeden sonra farklı şekillerde çalışıyorlar. Dilerseniz şimdi, biri daima aktif diğeri ise daima pasif olan bu sanal A ve sanal B bölümlerinin ne işe yaradığına, bu bölümlerin güncelleme sırasında nasıl çalıştığına daha yakından bakalım.

Şöyle ki; bir telefondaki sanal A ve sanal B bölümü, güncellemeden önce kullanılan Android sürümünü saklıyor. Tüketici, telefonunu olağan şekilde kullanmaya devam ederken güncelleme yapılırsa, sanal B bölümü yeni güncellemeyi içinde bulunduruyor. Telefon yeniden başlatıldıktan sonra da sanal B bölümü aktif olarak kullanılırken sanal A bölümü inaktif duruma geçmiş oluyor. İşte bu döngü, kesintisiz güncellemenin temelini oluşturuyor. Yani siz sanal A bölümünde cihazı kullanmaya devam ederken telefon sanal B bölümünde kendini güncelliyor. Cihazı yeniden başlattığınızda ise sanal B bölümünü yani yeni Android sürümünü kullanmaya başlıyorsunuz.

Aslına bakacak olursak tüketiciler, kesintisiz güncelleme özelliği ile 2016 yılında tanıştılar. Sony, Motorola, Google, HTC, LG, OnePlus, Sony ve Asus gibi teknoloji üreticileri, piyasaya sürdükleri telefonlarda bu özelliğe yer verdiler. Ancak Samsung ve Huawei gibi teknolojileri devleri, amiral gemisi telefonlarında bile bu özelliğe yer vermediler. Örneğin 11 Şubat'ta duyurulan Samsung Galaxy S20 Ultra, sunduğu onlarca premium özelliğe rağmen kesintisiz güncelleme özelliğine sahip değil.

Google, kesintisiz güncelleme özelliğini geçtiğimiz yıllarda şiddetle tavsiye ediyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler, Google'ın Android 11'le birlikte bu özelliği zorunlu kıldığını gösteriyor. Yani eğer telefonda bu özellik bulunmuyorsa cihazda Android 11 ve Google Servisleri olmayacak.