Google Üreticilere Güvenlik Güncellemelerini Zorunlu Kılıyor

Teknoloji devi Google, mobil cihaz üreticilerine sunacağı yeni kontrat ile güvenlik güncellemelerinin iki yıl boyunca sunulmasını zorunlu kılacak.

Verge sitesinin ulaştığı bir Google kontratına göre şirket üreticilerin sunması gereken Android güvenlik güncellemeleri için bir minimum değer belirledi. Kontrat, spesifik olarak üreticinin telefon lansmanından itibaren en az bir yıl boyunca dört adet güvenlik güncellemesini şart koşuyor. Google’ın üreticilerle güvenlik güncellemeleri konusunda zaten görüşmelerde bulunduğunu David Kleidermacher’ın Google I/O 2018’de yaptığı konuşmasından öğrenmiştik.

Google daha önceleri üreticileri akıllı telefonlara güvenlik güncellemeleri yayınlamaları için zorlamıyordu. Bahsi geçen kontrat, 31 Ocak sonrasında lanse edilen ve 100,000’den fazla aktivasyonu gerçekleştirilen cihazlar için geçerli olacak. Google, 31 Ocak 2019 tarihinden itibaren güvenliği zorunlu olan tüm modellerin güvenlik güncellemelerini gerektireceğini söylüyor. Kontratı hangi üreticilerin imzaladığına dair herhangi bir bilgi yok ve büyük üreticilerden birisi kontratın bazı şartlarına uymak istemezse kontrat metni baştan yazılabilir.

Günümüzde neredeyse her türlü bilginin saklandığı akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazların gerekli güvenlik güncellemelerini alması oldukça önemli bir husus. Akıllı telefon üreticilerinin güvenlik güncellemeleri hakkında yalan söylediklerine daha önce birçok kez şahit olduk; umulur ki üreticiler güvenliğe daha fazla önem verirler.