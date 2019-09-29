Android Güncellemeleri, Yüklemeden Test Edilebilecek

Geçtiğimiz günlerde pek çok telefon için dağıtımına başlanan Android 10, Dinamik Sistem Güncelleştirmeleri (DSU) adında yeni bir özelliği beraberinde getirmişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yeni sürümleri cihazlarına yüklemeden test edebilecek ve güncellemede sorun olmadığından emin olabilecek.

Geçtiğimiz günlerde dağıtımına başlanan Android 10, biri Dinamik Sistem Güncelleştirmeleri (DSU) olmak üzere birçok farklı özellik ve geliştirmeyle geldi. Görünüşe göre Google, bu özelliğin gerçek potansiyelini fark etmiş olmalı zira yeni özellik, mevcut kurulumu etkilemeden OEM'lerden OTA güncellemeleri uygulamaya izin verebilir.

Dinamik Sistem Güncelleştirmeleri, kullanıcıların geçici sistem bölümleri oluşturarak Android sürümlerini önyüklemelerine izin verebiliyor. Bu şekilde de geliştiriciler, telefonun birincil işletim sistemine müdahale etmeden yeni güncellemeleri konuk işletim sistemi olarak kolayca ön yükleyebiliyor.

Güncelleme, sorun olmadığından emin olunduktan sonra kurulabilecek:

Bu özelliklle ilgili resmi bir açıklama olmamasına rağmen XDA Geliştiricileri Topluluğu, özelliğin varlığını doğrulayan bir taahhüt tespit ettiler. Taahhüt, ürün ve satıcı dahil olmak üzere DSU bölümlerinin cihaz ön yüklenirken monte edilmesini sağlayan değişiklikleri içeriyor.

DSU'ların bu gelişmesi ve büyümesiyle, geliştiriciler ve son kullanıcılar için yepyeni olanaklar açılabilir. Çünkü pek çok insan, kritik bir hata içeren güncellemeyi bilmeden yüklüyorlar. Yüklemenin ardındansa mağdurlar, sorunun çözümünü içeren bir sonraki güncelleme için haftalarca, hatta aylarca beklemek zorunda kalabiliyor.

Bir örnek vermek gerekirse Android 9 güncellemelerinden biri, telefonları otomatik olarak güç moduna almış ve performanslarını düşürmüştü; bu yüzden de kullanıcılar, sorunun çözümünü içeren yeni güncelleme için beklemek zorunda kalmıştı. DSU ön yüklemesi sayesindeyse kullanıcılar, güncellemenin kritik bir hata içermediğinden emin olmak için yeni güncellemeyi basitçe başlatıp test edebiliyor ve daha sonra kurup kurmayacağına karar verebiliyor.

Oldukça heyecan verici bir gelişme olsa da bu yeni DSU uygulamasının OEM'ler tarafından uyarlanması muhtemelen beklediğimiz kadar hızlı olmayacaktır. Yine de herhangi bir şekilde ortaya çıkarsa, bu özelliği çalışırken görmek oldukça heyecan verici olacaktır.