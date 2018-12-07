Google, Android Ice Cream İçin Güncellemeleri Durduruyor

Google, Android Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri güncellemelerinin durdurulacağını, bu nedenle geliştiricilerin bir üst Android sürümü için güncelleme yayınlamaları gerekeceğini belirtti.

Geliştirici bloğunda yeni bir açıklama paylaşan Google, Android Ice Cream Sandwich için Play Hizmetleri güncellemelerinin durdurulacağını duyurdu. Buna göre akıllı telefonu Android Ice Cream Sandwich sürümü ile çalışan kişi, sahip oldukları uygulamalara daha fazla güncelleme alamayacaklar.

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Yaptığı açıklama ile 14 ve 15 seviye API için güncellemeleri durdurduğunu belirten Google, geliştiricilerin hedeflemesi gereken minimum API seviyesini 16 yani Android 4.1 olarak duyurdu. Bu değişiklik, Android tarihinin en önemli güncellemelerinden biri olan Ice Cream Sandwich için yolun sonuna gelindiği anlamına geliyor.

Android Ice Cream Sandwich yayınlanalı neredeyse 7 yıl oldu ve şu anda aktif Android cihazların yaklaşık %1’lik bir dilimini oluşturuyor. Geliştiriciler, Android Ice Cream Sandwich için güncelleme yayınlamaya devam etmek isterlerse harici APK’lar yayınlamaları gerekecek. Zira Play Hizmetleri çalışmayacağından Play Store’dan uygulama güncellemek mümkün olmayacak.