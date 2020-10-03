Google, İş Ortaklarının Güvenlik Açıklarını İfşa Edecek

ABD merkezli arama devi Google, Android iş ortaklarının güvenlik açıklarını ifşa edeceği Android İş Ortağı Güvenlik Açığı Girişimi (APVI) programını duyurdu. Şirket, program kapsamında iş ortaklarını güvenlik düzeylerini iyileştirmeleri konusunda teşvik edecek.

Android güvenliğini iyileştirmek için halihazırda güncellemeleri hızlandırma ve hata ödülleri sunma gibi programlar yürüten Google, kendisine ait olmayan yazılımlardaki açıkları ortaya çıkararak işleri hızlandırmayı planlıyor. Bu kapsamda şirketin Android Güvenlik ve Gizlilik ekibi, Pixel olmayan cihazlarda güvenliği artırmaya yardımcı olacak yeni bir girişimi duyurdu.

Google, Android İş Ortağı Güvenlik Açığı Girişimi (APVI) adı verilen bu program kapsamında hem "iyileştirmeyi teşvik etmeyi" hem de kullanıcıları olası sorunlar konusunda uyarmayı hedefliyor. Girişimin halihazırda birkaç Android sorununu ele aldığını belirten şirket, üçüncü taraf cihazlara önceden yüklenmiş uygulamalarla ilgili keşfettiği bazı güvenlik açıklarına dikkat çekti.

Huawei, OPPO ve diğer birçok akıllı telefonda güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı:

Arama devi, birçok Android cihaza önceden yüklenmiş popüler bir web tarayıcısının, şifre bilgileri de dahil olmak üzere kullanıcıların kimlik ifşa edebileceğini söyledi. Google, sorunu geliştiriciye bildirdikten sonra kullanıcılara bir güncelleme sunuldu.

Kullanıcılar, Android İş Ortağı Güvenlik Açığı Girişimi programı kapsamında buradaki web sitesini kullanarak ifşa edilen güvenlik açıklarına ulaşabilecekler. Şu anda sitede yer alan bilgilere göre Huawei, OPPO, vivo, ZTE ve Meizu gibi birçok şirket, geçmişte güvenlik konusunda bazı sorunlar yaşadı. Bu noktada Google'ın güvenlik açıklarını paylaşmadan önce tüm satıcıları bilgilendirdiği ve hepsi olmasa da çoğu sorunun giderildiği söyleniyor.

ABD merkezli şirketin bu girişimi, kullanıcıları cihazlarını güncel tutma konusunda teşvik etmenin yanı sıra Android iş ortakları üzerinde de bir baskı kuruyor. Bir başka deyişle Google, "iş ortaklarına güvenlik açıklarınızı giderin ya da sizi ifşa ederim" diyor. Bu girişimin nasıl sonuçlar vereceğini ve Android cihazlardaki güvenlik açıklarının azalıp azalmayacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.