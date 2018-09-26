Kullanıcıların geçmiş mesajları daha kolay bulabilmesini sağlamayı hedefleyen Google, Android Mesajlar için yeni bir arama motoru yayınlayacak.

Geçtiğimiz ay yayınladığı güncelleme ile Android Mesajlar uygulamasını yeni materyal tasarıma geçiren Google, şimdi de uygulamaya son derece işlevsel bir arama motoru ekliyor. Bu arama motoru sayesinde ne zaman gönderilmiş ya da alınmış olursa olsun istediğiniz mesajı kolaylıkla bulabileceksiniz.

Geçmişte gönderilen ya da alınan bir mesajı bulmak için sohbet penceresini alıp geçmiş mesajları tek tek kontrol edebilirsiniz. Fakat bu işlem fazlasıyla zahmetlidir ve aylarca önce atılmış bir mesajı bulmak neredeyse imkansızdır. Google ise uygulamaya eklediği arama motoru ile herhangi bir mesajı bulmayı Google araması yapmak kadar kolaylaştırıyor.

Yukarıdaki GIF’te de gördüğünüz gibi arama motorunu açtığınızda bir kişiyi seçerseniz uygulama otomatik olarak o kişi ile ilgili verileri kategorize eder ve istediğiniz veriyi kolaylıkla bulmanızı sağlar. İsterseniz arama motoruna bir anahtar kelime de yazabilirsiniz. Sonuçlar yine kategorize edilecek, böylece aradığınız mesajı bulmanız kolaylaşacaktır.

Google’ın Android Mesajlar uygulamasına gelecek yeni arama motoru özelliğini bu hafta yayınlaması bekleniyor. Fakat kullanıcıların bulundukları bölgelere göre güncellemenin geliş tarihi birazcık sarkabilir. Google, eğer stok mesajlar uygulamasından memnun değilseniz buraya tıklayarak Android Mesajlar uygulamasını indirebilirsiniz.