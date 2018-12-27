Google, 'Android One'a 2 Yıl Güncelleme' Sözünden Caydı

Android One programının en göze çarpan özelliği olan 2 yıl güncelleme sözü rafa kalkmış gibi görünüyor.

Android One projesi, hem fiyat/performans odaklı telefonlara yeni bir boyut kazandırma hem de 2 yıl boyunca kayıtsız şartsız güncelleme alacak olmasıyla büyük ilgi çekmişti. Giriş seviyesindeki telefonların dahi güncellemelerden mahrum kalmamasını sağlayacak olan bu projenin destek sütunu çökmüşe benziyor.

2014 yılından beri Google'ın resmi web sitesinde yer alan, 2 yıl güncellemeye yönelik bütün referanslar Google tarafından kaldırıldı. Bir Reddit kullanıcısının keşfettiği üzere, "Stay Fresh Over Time" yani 'Zaman İçerisinde Güncel Kal' başlığı altında yer alan bütün içerikler siteden silindi.

Bu ibarelerin kaldırılması sonrasında Google'ın Android One ile ilgili verdiği yegane garanti üç yıl boyunca güvenlik güncellemelerinin cihazlara geleceği yönünde. Elbette bu tip bir güncelleme sözünün kimseyi tatmin etmesi beklenemez. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da kara haber tez duyulur; Google'dan Android One için elem açıklamalar gelecek gibi görünüyor.