Android One, 2 Yıl Boyunca Güncelleme Desteği Alacak

Google'ın Android One sayfasındaki bazı satırları silmesi sebebiyle iki yıl boyunca güncelleme desteği vereceği yönündeki sözünden caydığı düşünülmüştü fakat işin aslı öyle değil.

Geçtiğimiz günlerde, Google’ın Android One sayfasındaki bazı satırları sildiğine ve Android One telefonların iki yıllık sistem güncellemesi garantisi olmadığına dair haberler çıktı. Doğal olarak bu da Google’ın verdiği sözden döndüğüne dair spekülasyonlar yarattı.

Fakat Android One sahiplerinin telaşa kapılması için hiçbir sebep yok. Google’ın sayfasında sildiği satırların sebebi sayfa tasarımıyla alakalı, yani hiçbir şey değişmiş değil. Hâlâ Android One’lar iki yıllık güncelleme kapsamı içinde.

Neden Önemli?

Birçok Android'li Nokia cihazı Android One programının bir üyesi. Bütçe dostu telefonlar olmalarına rağmen, uzun süreli bir deneyim sunuyorlar. Ayrıca, amiral gemisi olarak çıkacak olan Nokia 9 PureView da Android One kaşesine sahip olacak ve kullanıcılarına iki yıl boyunca güncelleme desteği sunacak. Bu arada bildiğiniz üzere Nokia 9 PureView tam beş adet kameraya da sahip olacak.