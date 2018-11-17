Google, saat uygulamasına günlük rutinlerinizi takip ederek size yardımcı olacak 'Assistant Routine' özelliğini entegre etti.

Google, geçtiğimiz günlerde saat uygulamasına 'Assistant Routines' olarak anılan bir özelliğin entegre edileceğini açıklamıştı. Bu özellik ile saat uygulaması, yaklaşan etkinlikler, hava durumu ve günlük rutininize dair diğer bilgileri alarm kapatıldıktan sonra iletmeye başlıyor.

Açıklamanın yapılmasından yaklaşık bir hafta sonra ise özellik kullanıma sunuldu. Yalnızca Google'ın 'Saat' uygulaması ile entegre şekilde çalışan özellik, kişiselleştirilebilir bir menüyle geliyor ve kendi rutininizi planlayarak düzenleyebiliyorsunuz.

Uygulama özelliği, Google'ın kimi özellikler için yaptığı gibi, sınırlı cihazlar için değil. Telefonunda Google Saat uygulaması bulunan tüm kullanıcılar, bu özellikten faydalanabilecek. Eğer saat uygulaması telefonunuzda mevcut değilse, aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.