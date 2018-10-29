Google Android Uygulamasının Tasarımı Güncellendi

Android'deki Google uygulamasını güncelleyen Google, Ana Sayfa'yı 'Keşfet' olarak güncellerken giriş sayfasına bir de Google arama motoru ekledi.

Dünyanın en büyük arama motoru olan ve Android işletim sisteminin de sahibi konumunda bulunan Google, Android uygulamasını güncelledi. Google Android uygulamasında bulunan ‘Ana Sayfa’ sekmesini ‘Keşfet’ olarak yeniden adlandırdı ve bu sayfaya Google arama motorunu entegre etti.

Google uygulamasını son sürümüne güncelleyen Android kullanıcıları, ana ekran tuşuna basılı tuttuklarında yeni bir Google uygulaması ile karşılaşacaklar. Uygulamadaki en büyük değişiklik, Keşfet olarak yeniden adlandırılan giriş sayfasında direkt olarak karşımıza çıkan arama motoru olacak.

Arama motorunun altında ise alışık olduğumuz özet akışı devam ediyor. Spor müsabakalarının sonuçları, ilgi alanlarımıza göre haberler ve diğer Google Asistan kartları, yeniden adlandırılan ‘Keşfet’ bölümünde kullanıcıları bekliyor.

Google’ın uygulamaya getirdiği bir diğer yenilik ise bazı haberlerin ilgili farklı haberler ile birlikte bir slayt akışı halinde görüntülenecek olması. Bu özellik, Android uygulamasının yanı sıra iOS’teki Google uygulaması için de kullanıma sunulmuş durumda.