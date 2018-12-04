Google, geliştiricilerin işlerini bir nebze olsun kolaylaştıracak olan 1.0 versiyonu ile birlikte yeni özellikleri duyurdu.

Google, Android ve iOS uygulamaların yapımında kullanılan Kullanıcı Arayüzü (UI) aracı Flutter’in 1.0 versiyonunu yayınladı. Ek olarak Google, Square gibi üçüncü parti entegrasyonları ve Flutter’e dair birkaç yeni özelliği daha duyurdu.

Açık kaynak kodlu olan Flutter, Google’ın 2017’deki geliştirici konferansında yapıldı. O günden sonra gittikçe popülerleşti ve Groupon, Alibaba, Tencent, Capital One, Philips Hue vb. firmalar uygulamalarını burada geliştirdi, hem de daha henüz 1.0 versiyonu çıkmamışken bile. Yazılımlarını burada yazan geliştiriciler, girdiler için bir engel sayılabilecek olan Dart dilini kullandı.

Google, geliştiricilerin binlerce Flutter uygulamasını App Store ve Play Store’da yayınladığını açıkladı.

Dart’ın Ürünü Yöneticisi olan Tim Sneath “Flutter, iOS ve Android için yalnızca bir kod tabanı olması dışında güzel bir yerel deneyim oluşturmak için taşınabilir geliştirdiğimiz UI araç setimizdir” dedi. Sneath “Bugün çözdüğümüz problem, birçok mobil geliştiricinin karşılaştığı bir sorundu. Bir geliştirici olarak, seçim yapmaya zorlanıyorsunuz. Ya SDK platformunu kullanarak bir uygulama geliştirirsiniz ya da Android ve iOS için ayrı ayrı uygulama geliştirirsiniz” dedi.

Sneath, 2017’de Google’a geçmeden önce, Microsoft’ta Silverlight takımının bir parçasıydı yani çapraz plaformların geliştirilmesinde tecrübe sahibi. Ayrıca Facebook da, oldukça popüler olan React Native ile aynı problemi çözmeye çalışıyor.

Google’ın yeni duyurduğu özelliklerden biri ‘2Dimensions’ sayesinde, vektör animasyonlar geliştirip Flutter’in içine gömebiliyorsunuz. Duyurulan bir diğer özellik olan ‘Add to App’ ile, geliştiriciler Flutter kodlarını var olan uygulamalara daha kolay aktarabilecek. ‘Plaform Views’ özelliği ise ‘Add to App’in bir nevi zıttı, Android ve iOS kontrollerini Flutter’in içine aktarmasını sağlıyor.