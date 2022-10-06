Yeni Pixel 7 serisi akıllı telefonlarını tanıtan Google, tanıtım sırasında Apple'a bir göndermede bulundu. Şirket, isim vermeden iPhone'lar için kullanılan meşhur slogandan yola çıkarak yeni teknolojisini gösterdi.

Teknoloji devi Google, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yepyeni Pixel 7 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Google’ın en gelişmiş yonga setiyle birlikte gelen telefonlar, kamera özellikleriyle ön plana çıktı. Yeni yonga seti ve makine öğrenimi sayesinde Pixel 7 telefonların fotoğraf çekerken ya da çektikten sonra görüntüyü netleştirebileceği paylaşıldı.

Öte yandan sunum sırasında Google, Apple’a da sataşmaktan kendini alıkoymadı. Şirket, sunum sırasında fotoğraf düzeltme becerilerini gösterirken Apple’ın ağızlara kazınan ‘Shot on iPhone’ sloganını farklı bir boyutta ele aldı:

Google'ın Apple'a salladığı anlar:

Google, çekilen çeşitli fotoğrafları daha sonra Pixel 7 telefonların yeni yonga setinin sunduğu teknolojiyle düzeltiyordu. Sunumun bu bölümü, ‘Shot on that phone (O telefonla çekildi)’ ile başlıyor ve bozuk fotoğrafları gösteriyordu. Fotoğraflar, daha sonra Pixel 7 tarafından düzeltiliyordu.

Bu ufak kesit, Google’ın “FixedonPixel (Pixel'de düzeltildi)” sloganıyla sona erdi. Google’ın Apple’a yaptığı bu gönderme, teknoloji dünyasında fazlasıyla konuşulacak gibi dururken elbette bu karşılaştırmanın en nihai cevabını Pixel 7’nin kullanıcıların ellerine geçmesiyle göreceğiz.