İnternet ve teknoloji devi Google, dün başladığı Google I/O konferanslarında birçok ürününe getireceği yeni özelliklerden bahsetti. Bu özellikler, iş ve okul hayatında kullandığımız Google araçlarının arasında yeni köprüler kuracak ve bazı kullanım sınırlarını ortadan kaldıracak.

Google, 3 gün sürecek Google I/O etkinliğinin ilk bölümünü dün gerçekleştirdi. Android 12 tanıtımının da yapıldığı etkinlikte şirket, iş ve okul hayatında kullanılan birçok ürününe getireceği yeni özelliklerden bahsetti. Yapılacak yenilemeler; Sheets, Docs ve Meet gibi birçok aracın sınırlarıyla oynayacak.

Kısaca özet geçmek gerekirse Google, pandemi döneminde kullanımı kat kat artan bazı araçlarını ‘modernize’ edecek ve kullanımını kolaylaştıracak. Örneğin Docs’taki sayfalandırma özelliği kapatılabilecek ve yazılarda emoji kullanılabilecek. Sheets, doğrudan Meet’le birlikte kullanılabilecek. Gelin yeniliklere biraz daha detaylı bir şekilde göz atalım.

Sayfalar kalkıyor, emojiler geliyor

Google, Docs’u sayfasız hale getirecek. Kullanıcılar, yazdıkları yazıları sayfalara ayırma özelliğini kapatabilecek. Böylece uzun açıklamalar, bol görselli anlatıma sahip yazılar bölünmemiş olacak ve dijital ortamda incelenmeye uygun bir düzen oluşmuş olacak. Docs yazılarında emoji kullanımı da mümkün olacak. Kimimizin pek tercih etmediği bu simgeler; artık sadece kişisel hayatta değil, iş hayatında bile karşımıza çıkacak kadar yaygınlar. Emoji kullanmayı tercih eden çalışanlar, iş yazılarında ‘anlatımı güçlendirmek’ için araya simgeler sıkıştırabilecek. Tabii bunu yapmadan patronun ne kadar ciddi biri olduğunu gözlemlemekte fayda var.

Google araçları, doğrudan Meet'te kullanılabilecek

Artık Meet görüşmelerinde Google’ın birçok diğer aracı doğrudan kullanılabilecek. Slides, Docs ve Sheets dosyaları, Meet görüşmesi sırasında ek bir araç gerekmeden görüntülenebilecek ve düzenlenebilecek. Aynı özellik Google Chat uygulamasında da kullanılabilecek. Bu da örneğin ortak ödevler ya da sunumlarda işleri bir hayli kolaylaştıracak.

Google’ın uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmayı kolaylaştıracak yeniliklerinden sonuncusu ise ‘Smart Chips’ adında bir özellik olacak. Kullanıcıların birbirini tanımasını sağlayacak bu ‘yaka kartları’; yer, işyeri, görev ve benzeri bilgilere kolayca erişim sağlayacak.