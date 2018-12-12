ABD Kongresi’nin karşısına çıkan Google CEO’su Sundar Pichai, kongrenin sorularına cevap verdi. Bu sorulardan birisi ise neden 'idiot' (aptal) araması yapılınca Donald Trump’ın fotoğrafının çıktığı.

ABD Kongresi, bu yıl bol bol teknoloji alanından insanları dinliyor. Google CEO’su Sundar Pichai de Kongre önüne çıkan kişilerden birisi.

Muhafazakarlara karşı önyargılı olmakla itham ve veri toplama uygulamaları hakkında sorgulanan Pichai, neden “idiot” sözcüğünün arandığında Donald Trump’ın fotoğrafının çıktığını da açıkladı.

Anahtar sözcüğü alıp, sözcüğün bulunduğu sayfaları tazelik, popülerlik ve insanların sözcüğü nasıl kullandığı gibi 200’den fazla veriye göre sıraladıklarını belirten Pichai, bu sayede o arama için sürekli en iyi sonucu verdiklerini söyledi.

Bunun üzerine, Pichai’ye “Perdenin arkasında oturan küçük bir adam, kullanıcılara ne göstereceğimize karar vermiyor yani?” sorusu yöneltildi.

Donald Trump, Google’ı muhafazakarlara karşı önyargılı olmakla suçlamıştı. Kongre görüşmesinde de sorular genellikle bu varsayımsal önyargıya ve Google çalışanlarının politik görüşlerine yönelik oluyor. Her ne kadar birkaç kongre üyesi, Google’ın Çin politikası ve veri toplama uygulamaları hakkında sorular sorsa da, ana konu muhafazakarlara yönelik önyargı olarak gözüküyor.

Donald Trump, ağustos ayında attığı bir tweet ile Google’a yüklenmiş ve Google arama sonuçlarının hileli olduğunu, muhafazakarların seslerinin bastırıldığını iddia etmişti. Geçtiğimiz salı günü yaptığı konuşmada da Google’a yüklenmişti.

Trump’ın Google’a yönelik suçlamaları yeni değil. Eski suçlamaları arasında, kendisinin ulusa sesleniş konuşmasını yayınlamaması da vardı. Google bu suçlamaları reddederken, Obama’nın da ilk yılki konuşmasını da yayınlamadıklarını söylemişti. Arşivler de Google’ı haklı çıkarmıştı.

Trump yönetiminin, Müslüman ülkelere yönelik olarak çıkardığı seyahat yasağı sonrası, The Wall Street Journal gazetesi Google çalışanlarının arama sonuçlarını değiştirmeyi ve kullanıcılara, göçmen yanlısı çalışmalara nasıl destek olabileceklerini göstermeyi tartıştıklarını yazmıştı.

Geçtiğimiz aylarda bir grup aktivist, Google’da 'idiot' yazıldığında Trump’ın çıkması için bir kampanya başlatmış ve Trump’a Google Bombing uygulamıştı. Google Bombing, bir kavramın kendisinden başka bir şeyle ilişkilendirilmesi durumu olarak özetlenebilir.