Google, Aramaları Kaydetmeye Yarayan Bir Özellik Test Ediyor

Google, Android kullanıcılarının bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları otomatik olarak kaydetmesini sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. Özellik sayesinde kullanıcılar belirledikleri bazı numaralardan gelen çağrılarla birlikte bilinmeyen numaralardan gelen tüm çağrıları otomatik olarak kaydedebilecek.

Bilinmeyen telefon numaralarından ya da sık sık arayıp rahatsız eden, üstüne bir de dolandırmaya çalışan numaralardan gelen çağrılar her zaman can sıkıcı bir durum. Üstelik can sıkıcı olmasının yanında, pek çok dolandırıcılık ya da suç vakasında da telefon görüşmelerinin büyük bir payı olabiliyor.

Google, bu tür durumlar karşısında arama kaydı almak isteyen kullanıcılar için yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik ile kullanıcılar belirledikleri numaralardan ya da bilinmeyen numaralardan gelen aramaları her zaman otomatik olarak kaydedebilecek.

Özellik tüm numaralar için de aktif edilebilecek:

Tabii ki bu türden bir özellik kullanılırken, arama kaydı almanın ve alınan kayıtları kullanmanın ne gibi yasalar çerçevesinde korunduğuna, yasak olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Ülkemizde bu durum, yani karşı tarafın izni olmadan ses kaydı almak doğrudan suç teşkil ediyor. Türk Ceza Kanunu’nun 12. maddesine göre, “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.”

Google, sunduğu bu özelliğin aktif edildiği durumlar için kullanıcıyı "birçok yargı alanında bu tür bir kayıt için her iki tarafın da onayının gerektirdiği" ve "görüşmeleri kaydetmeyle ilgili yasalara uymanın kullanıcıların sorumluluğunda olduğu" konusunda uyarıyor.

Özellikten faydalanmak için Android cihazınızda çağrı uygulamasında 'Ayarlar' menüsünden 'Arama Kaydı' sekmesine girmeniz ve burada 'Aramaları Otomatik Kaydet' seçeneğini aktif etmeniz yeterli. Sonrasında seçtiğiniz numaraları, tüm numaraları ya da yalnızca bilinmeyen numaraları seçerek özelliği aktif edebilirsiniz.