Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni etkinlik kartları, yaptığınız bir arama ile ilgili olarak geçmişte ziyaret ettiğiniz web sitelerini ve aramaları yeniden karşınıza çıkaracak.

Google, tartışmasız bir şekilde dünyanın en çok kullanılan arama motoru. Fakat şirket, arama motoruna kazandırdığı yeni özelliklerle bir arama motorundan çok ‘arama asistanı’ olma yolunda ilerliyor.

Blog sitesi üzerinden yeni bir gönderi yayınlayan Google, mevcut arama sonuçlarınızı geçmişte yaptığınız ilgili arama sonuçları ile ilişkilendiren ‘İlgili Etkinliğiniz’ adlı etkinlik kartları özelliğini duyurdu.

İlgili Etkinliğiniz özelliği ile Google’da yemek pişirme, iç tasarım, moda, cilt bakımı ve güzellik, fitness, fotoğrafçılık ve daha pek çok konuda bir arama gerçekleştirdiğinizde arama sonuçlarında konu ile ilgili daha önce ziyaret ettiğiniz web sitelerini ve gerçekleştirdiğiniz aramaları yeniden görebiliyorsunuz.

Bu özellik sayesinde daha sonradan ziyaret etmek isteyeceğiniz web sitelerini koleksiyonlara ekleyebiliyorken, bir daha görmek istemediğiniz siteleri ilgili etkinliğinizden silebiliyorsunuz. Koleksiyonlarınıza Google uygulaması ya da mobil tarayıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Google, İlgili Etkinliğiniz özelliğinin bugünden itibaren Birleşik Devletler’deki İngilizce Google kullanıcılarına sunulacağını belirtti. Türkiye ve diğer ülkelerde özelliğin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.