Google Aramalar İçin Doğrulanmış Hesaplar Test Ediliyor

Google, Aramalar hizmetine işletmeler için onaylı hesaplar özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Google Aramalar'ın en temel sorunlarından biri, zaman zaman sahte işletmelere ait bağlantıların da listelenmesi ve insanların bu linklere tıklayabilmesiydi. Şimdi ise Google bu sorunu çözmek için yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik sayesinde işletmeler kendi onaylı hesaplarına kavuşabilecekler.

Onaylı hesapların isimlerinin yanında yer alacak olan bu işaretlerin şimdiden Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi firmaların resmî internet sitelerine yönelik bağlantıların yanında ortaya çıktığı belirtildi. Öte yandan bu işaretler her kullanıcıya gösterilmiyor. Google da özelliğin henüz test aşamasında olduğunu belirtti.

Google yine de garanti vermiyor

Konuyla ilgili olarak Google'dan gelen açıklamada, "Çevrimiçi olarak güvenilir işletmeleri tanımlamalarına yardımcı olacak özellikleri düzenli olarak test ediyoruz ve şu anda Google'da bazı işletmelerin yanında onay işaretleri gösteren küçük bir deneme yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bu onay işaretlerinin üzerine farenizi götürdüğünüzde, "Bu ikonu görüyorsunuz çünkü Google'ın işaretçileri bu işletmenin olduğunu söylediği işletme olduğunu gösteriyor. Google, bu işletmenin veya ürünlerinin güvenliğini garanti edemez." ifadesi kendini gösteriyor.

Google Aramalar'daki bu yeni özellik, ilk olarak Gmail için geliştirilen ve katılımcı şirketlerden gelen e-postalar için doğrulanmış logolar eklemeyi sağlayan Google Mesaj Tanımlama için Marka Göstergeleri özelliğine dayanıyor. Her ne kadar Aramalar'da bu özellik farklı kullanılıyor olsa da Google her iki tarafta da aynı veritabanından faydalanabilir.