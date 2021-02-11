Google Aramalar'ın Masaüstü Sürümüne Karanlık Mod Geliyor

Google, Aramalar hizmeti için karanlık mod özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, Google'a ait arama sayfası ile sonuçların listelendiği sayfanın, karartılmasını sağlıyor. Test edilen özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama motoru için karanlık tema özelliğini test etmeye başladı. Windows ve macOS kullanıcıları üzerinden gerçekleştirilen test, Google ile arama yapmaya çalışmanız durumunda hem ana arama sayfasını hem de arama sonuçlarına ait sayfaları karartıyor. Arama motoru, simsiyah bir ton yerine koyu gri renge bürünüyor.

Kullanıcılar, Google'ın test etmeye başladığı yeni özelliği farklı tarayıcılar üzerinden görüntüleyebiliyorlar. Yani ister Egde kullanıyor olun isterseniz de Google Chrome, arama sayfasını karanlık modda kullanabileceksiniz gibi görünüyor. Özelliği deneyimleyen kullanıcılar, kendilerine farklı seçenekler sunulduğunu söylüyorlar. Bu da sistem temasını sık sık değiştiren kullanıcıların, Google Aramalar'ı da otomatik olarak değiştirebilecekleri anlamına geliyor.

Google, yeni özelliği test etmek isteyen kullanıcılara bildirim gönderiyor

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Google Aramalar'ın karanlık modu, şu an için test aşamasında. Yani bu özellik, şu an için tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenemiyor. Ayrıca kullanıcılardan gelen geri bildirimlere baktığımızda; Google'ın bildirimini reddeden kullanıcıların, bir daha bu bildirimi almadıklarını görüyoruz. Yani yukarıdaki bildirimi görürseniz, teklifi reddetmeden önce iyice düşünün.

Aslına bakacak olursak internet tarayıcıları, çeşitli eklentiler sayesinde karanlık mod imkanı sunuyorlar. Google ise Aramalar'a eklediği özellik ile, sadece arama motoru özelinde bir hizmet sunmuş olacak. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı, şu an için bilinmiyor.