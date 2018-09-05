Google'ın sanat ve kültür odaklı mobil uygulaması Arts & Culture, kullanıcıların kendi özçekimlerini ünlü tablolarla eşleştiren Arts Selfie özelliğiyle artık Türkiye ve tüm dünyada kullanılabilir durumda.

Sanal müze deneyimi konusunda tüm zamanların en iyi işlerinden birisi olan Google Arts & Culture uygulaması gelişmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce test aşamasında olan, kullanıcıların fotoğraflarını ünlü tablolarla eşleştiren Arts Selfie özelliği, iOS ve Android kullanıcılarının hepsi için erişime açıldı.

Yapay zekaya dayanan görsel eşleştirme özelliğini temel olarak alan Arts & Culture uygulamasının bu özelliği, onbinlerce farklı tabloyu veri tabanında bulunduruyor. Google'ın yapay zeka ile görsel işleme konusundaki başarısı zaten tartışılamaz bir durum. Şimdi gelin, bu heyecan verici özelliği nasıl kullancağınızı açıklayalım.

Öncelikle Google'ın Art & Culture mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantılara tıklayarak akıllı telefonlarınıza indirin:

Uygulama kurulumu tamamlandıktan sonra uygulamayı açın. Karşınıza çıkan ana ekranda ilk göreceğiniz özellik Arts Selfie olacak. Ortadaki “Başla” tuşuna basarak ilerleyebilirsiniz. Bu aşamadan sonra uygulama sizden kameranıza erişim izni istiyor. İzin verdiğiniz takdirde, ön kameranızla çekeceğiniz fotoğrafları kısa sürede dünyanın hemen hemen her yerinde sergilenen çeşitli portrelerle eşleştiriyor.

Şimdilik eşleştirme konusunda çok başarılı olamasa da Arts & Culture yapay zekası, kullanıcılar özelliği deneyimledikçe gelişmeye devam edecek.