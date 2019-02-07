Google'ın sesli kişisel asistanı Google Asistan, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor.

Her yıl 14 Şubat tarihinde gerçekleşen Sevgililer Günü'ne bir haftadan az bir zaman kaldı. Google'ın ise sesli asistanı Google Asistan'a bu gün için özel komutlar ve cevaplar eklediği ortaya çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü doğrultusunda yaptığı bu hareket ile Google, kullanıcılarının beğenisini ve olumlu geri dönüşlerini toplamak istiyor.

Google'ın sesli asistanına "Hey Google, Sevgililer Günün Kutlu Olsun" derseniz, Google Asistan size İspanyolca, Portekizce, Korece, Fransızca, Arapça, Rusça, Japonca, Almanca, Endonezyaca ve Basitleştirilmiş Çince'de olmak üzere toplamda 8 farklı dilde "Seni seviyorum." demeyi öğretecektir.

Eğer ki Google Asistan'a "Hey Google, bana aşk hakkında bir gerçek söyle." derseniz sesli asistan size hayvanların sevgilerini birbirlerine nasıl ifade ettiklerine dair bir dizi bilgi sunacaktır.

Bugün içerisinde yayınlanan ve Google Asistan'a yeni komutları eklendiğini söyleyen açıklamada aynı zamanda Google üzerinden 14 Şubat'la alakalı en çok nelerin arandığı da not düşülmüş. Google verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü doğrultusunda Google arama motorunda en çok:

Sevgiliye nasıl üzgünüm denir?

Eski sevgiliye mutlu yıllar nasıl denir?

Sevilen birisine doğum günün kutlu olsun nasıl denir?

Sevgiliye nasıl ağır gelecek bir şey söylenir?

Sevgiliye nasıl seni seviyorum denir?

Bir kadın nasıl öpülür?

Bir erkek nasıl öpülür?

Birisi nasıl öpülür?

Nasıl iyi öpülür?

Bir kadına nasıl sarılınır?

Nasıl sarılınır?

Sarılmak nedir?

Bir erkeğe nasıl sarılınır?

Kendin yap erkek için sevgililer günü hediyesi

Kendin yap sevgililer günü kartları

Kendin yap sevgililer günü süslemeler

Kendin yap sevgililer günü kutus

Kendin yap kadın için sevgililer günü hediyesi

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