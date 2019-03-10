Google, geliştirdiği sesli sanal asistanıyla daha uzun konuşmaların gerçekleştirilebileceği yeni bir özelliği kısa süre içerisinde yayınlayacak.

Teknoloji devi Google, sanal sesli asistanı Google Asistan ile daha gerçekçi ve uzun sohbetler edilebilmesi için geliştirmeler yapıyor. Yakın bir zaman içerisinde yayınlanacak olan güncellemeyle birlikte sanal asistana “devam eden konuşmalar” özelliği eklenecek. Asistana eklenecek olan yeni özellik aktifleştirildiğinde, daha uzun süre aktif kalacak ve devam eden soruları cevaplayabilecek.

Google Asistan’ın Ürün Yöneticisi Bibo Xu, yayınlanacak olan özellik için, devam eden sohbetlerde ekranda “devam eden konuşma” bildirimi yer alacağını söyledi. Bu özellik Google Home Hub, Lenovo Smart DisplayTM, JBL Link View ve LG XBOOM AI ThinQ WK9’larda aktif olarak kullanılacak.

Yapılacak olan güncellemeyle birlikte Asistan’a birkaç yeni özellik daha eklenecek. Bunlardan bir tanesi de tercüman özelliği olacak. Bu özelliği aktifleştirebilmek için “Hey Google, benim Fransızca tercümanım ol” sesli komutunu vermek yeterli olacak. Ayrıca yeni gelecek olan özelliklerden bir tanesi de grup konuşmalarını akıllı ekrana yansıtmak olacak, güncellemeyle birlikte herhangi bir konuşmacının sesi akıllı ekrandan kısılabilecek.

Evlerdeki 10.000’den fazla akıllı cihazın kontrol edilebildiği Google Asistan’a gelecek olan yeni özellik şu an için sadece ABD’de yayınlanacak, diğer ülkelerde yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.