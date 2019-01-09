Google Asistan'a Kilit Ekranında Yanıtlama Özelliği Geliyor

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda önemli bir duyuru gerçekleştiren Google, sanal asistanı için gelecek yeni özellikleri açıkladı.

Google, hem Android hem de iOS kullanıcılarının sanal yardımcısı olan Google Asistan’ı geliştirmeye devam ediyor. CES 2019’da şirketlerin, ürünlerine Google Asistan’ı daha kolay entegre etmesini sağlayacak Google Assistant Connect’in bir önizlemesini gösteren şirket, ayrıca sanal asistanın gelecekte kazanacağı yeni yeteneklerden de bahsetti.

Google açıklamasına göre Asistan, çok yakında hem iOS hem de Android sürümü kullanıcılarının uçuş durumlarını kontrol edebilecekleri ve uçuş kartlarını kaydedip alabilecekleri bir takım yeni özelliğe kavuşacak. Ayrıca Google Asistan, uçuşunuz check-in için hazır olduğunda proaktif olarak sizi bilgilendirecek. Bu özellik en azından ilk başlarda United Airlines için geçerli olacak.

Ancak Google Asistan’ın yeni yetenekleri bunlarla sınırlı kalmıyor. Google Asistan üzerinden Choice Hotels, AccorHotels, InterContinental Hotels Group, Priceline, Expedia, Mirai ve Travelclick gibi Google partnerlerinde oda rezervasyonu gerçekleştirebilecek; Google Keep, Any.do, Bring! ve Todoist üzerinden notlarınızı ve listelerinizi kontrol edip yeni notlar ve listeler ekleyebileceksiniz.

Google Asistan’ın Android sürümü, önümüzdeki haftalarda kazanacağı yeni özellik ile birlikte kullanıcılara kilit ekranındayken de yanıt verebilecek. Ayrıca Türkiye'de bulunmayan Google Home ve Smart Displays cihazları, önümüzdeki günlerde yayınlanacak Tercüman Modu özelliği ile onlarca farklı dilde çeviri gerçekleştirebilecekler.