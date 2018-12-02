Google Asistan'a Türkçe Dil Desteği Nihayet Geldi

Telefon kullanımında büyük kolaylık sağlayan Google Asistan, nihayet Türkçe dil desteğini getirdi.

Akıllı telefonlarında asistanlardan sıkça faydalananlar, Google Asistan'ın Türkçe dil desteği olmaması sebebiyle Android cihazlarda asistansız kalmış durumdaydı. Genel olarak da desteklediği dillerin sayısı bakımından geri kalmış olan Google, tüm bu eleştirilerin ardından nihayet içinde Türkçe'nin de olduğu pek çok dile destek getirdi

Bir süredir beta aşamasında olduğunu bildiğimiz Google Asistan, artık Türkçe dil destekli ve gücünü yapay zekadan alıyor. Ülkemizde en sık kullanılan asistan olan Siri'den çok daha gelişmiş olduğu bilinen Google Asistan'ın aynı zamanda cihaz seçeneği de çok fazla ve bu da yakın zamanda ülkemizde en çok tercih edilen akıllı asistan olmasını sağlayacak gibi duruyor.

Google Asistan'ın Türkçe olmasıyla birlikte kullanıcılar artık telefonlarıyla sorularına cevap almak, planlamalarını yapmak ve hatta fıkra anlattırmak gibi pek çok enteresan diyalogda bulunabilecekler. Google Asistan'ın Türkçe desteği henüz tüm kullanıcılar için aktif değil ancak yavaş yavaş herkesin erişimine açılacağı düşünülüyor.