Sesli asistanlarla ilgili en büyük şikayetlerinden biri olan "aksan algılama" kullanıcılara oldukça zorlu dakikalar yaşatabiliyor. Aksan sorunu üzerine yapılan testlerde üç asistandan sadece biri tam anlamıyla başarılı sonuç verdi.

Alexa, Siri gibi sesli asistanlar popülerliğini korumaya devam ediyor. Peki sesli asistanda olması gereken en önemli şey ne? Sesli asistan son teknoloji özelliklere sahip olsa da sizi anlamıyorsa tamamen işlevsizdir. Sizi anlaması için konuşmanızı değiştirmek zorunda kaldığınız da ise asistanın bütün büyüsü bozuluyor. Google’ın Asistanı kullanıcıyı anlama konusunda en iyi olduğunu kanıtladı.

Otomatik konuşma tanımayı ölçen test laboratuvarı Vocalise.ai’da yapılan son çalışmalarda Amazon Alexa, Apple Siri ve Google test edildi. Çalışmada, diğer asistanlar arasında Google Asistan’ın birden fazla dili anlamada ve aksanları tespit etmede daha iyi olduğu tespit edildi. Özellikle aksanları anlama seviyesini ölçen test; yerli bir ABD aksanı, ılımlı Hint aksanı ve ılımlı Çin aksanı ile algılama seviyesini ölçtü.

Testte yer alan konuşmacı sabit bir ses ve mesafede 36 kelime konuştu. Üç asistan da ABD ve Hint aksanında iyi performans sergilese de Çin aksanını algılamayı başaran Google’ın Asistanı oldu. Sadece aksan değil; ortam gürültüsünden ayırt etme, değişen ses seviyelerinde anlamada en iyi olduğunu da kanıtladı.