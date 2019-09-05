Berlin’de düzenlenen IFA 2019, her yıl olduğu gibi kullanıcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. Etkinlikte telefonlar, tabletler, bilgisayarlar gibi cihazların dışında uygulamalara gelen yenilikler de tanıtılıyor. Yenilikleri tanıtılan uygulamalardan biri de Google Asistan idi.
Google’ın IFA 2019 etkinliğinde Asistan için tanıttığı yenilikler arasında en göze batanı ise "Ambient Mode" oldu. Telefonunuzu ya da tabletinizi şarj ederken bu mod devreye giriyor ve Smart Display benzeri bir arayüz ortaya çıkıyor. Ambient Mode’da iken Google Fotoğraflar’daki fotoğraflarınız ve videolarınız arasında gezebilir, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebilir, müzik çalabilir, gelecek etkinlikleri ve hatırlatmaları görebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Ambient Mode, şu anlık birkaç cihaz ile sınırlandırıldı:
Google Asistan’ın yeni modu yalnızca birkaç cihaz ile sınırlı kalacak. Google, yeni özelliği şu anlık Nokia 7.2, Nokia 6.2 ve Lenovo Yoga Smart Tab cihazlarıyla sınırlandırdı. Tabii ki bu özellik, ilerleyen zamanlarda diğer cihazlara da gelecektir ancak ne zaman geleceği bilinmiyor. Google Asistan’a bu moda ek olarak gelen başka bir yenilik diğer cihazlar ile olan uyumluluk hakkında. Google Asistan, artık daha fazla kulaklık ve hoparlörde kullanılabilir olacak.
Google Asistan’ın kullanılabilir olacağı kulaklıklar şu şekilde duyuruldu:
- JBL LIVE300 TWS
- Harman Kardon FLY ANC
- Bose NC700
- Cleer Flow II ve Halo
- Phillips PN505
- Sony WI-1000XM2 ve WH-H910N
Google Asistan’ın kullanılabilir olacağı hoparlörler ise şunlar:
- JBL Link Music
- Phillips AW25 ve TAPN805
- Konka G1
- SEIKI Tough ve Cigar
- Braun Audio LE01, LE02 ve LE03
Google Asistan, bu cihazların dışında ayrıca Sonos Move’a da geliyor. Yeni modun diğer Android cihazlara ne zaman geleceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.