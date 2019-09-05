IFA 2019 etkinliğinde yeniliklerini duyuran bir diğer şirket de Google idi. Google, asistan hizmeti verdiği uygulaması Google Asistan’a çevreyle etkileşime gireceğiniz 'Ambient Mode’un geleceğini duyurdu.

Berlin’de düzenlenen IFA 2019, her yıl olduğu gibi kullanıcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. Etkinlikte telefonlar, tabletler, bilgisayarlar gibi cihazların dışında uygulamalara gelen yenilikler de tanıtılıyor. Yenilikleri tanıtılan uygulamalardan biri de Google Asistan idi.

Google’ın IFA 2019 etkinliğinde Asistan için tanıttığı yenilikler arasında en göze batanı ise "Ambient Mode" oldu. Telefonunuzu ya da tabletinizi şarj ederken bu mod devreye giriyor ve Smart Display benzeri bir arayüz ortaya çıkıyor. Ambient Mode’da iken Google Fotoğraflar’daki fotoğraflarınız ve videolarınız arasında gezebilir, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebilir, müzik çalabilir, gelecek etkinlikleri ve hatırlatmaları görebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ambient Mode, şu anlık birkaç cihaz ile sınırlandırıldı:

Google Asistan’ın yeni modu yalnızca birkaç cihaz ile sınırlı kalacak. Google, yeni özelliği şu anlık Nokia 7.2, Nokia 6.2 ve Lenovo Yoga Smart Tab cihazlarıyla sınırlandırdı. Tabii ki bu özellik, ilerleyen zamanlarda diğer cihazlara da gelecektir ancak ne zaman geleceği bilinmiyor. Google Asistan’a bu moda ek olarak gelen başka bir yenilik diğer cihazlar ile olan uyumluluk hakkında. Google Asistan, artık daha fazla kulaklık ve hoparlörde kullanılabilir olacak.

Google Asistan’ın kullanılabilir olacağı kulaklıklar şu şekilde duyuruldu:

JBL LIVE300 TWS

Harman Kardon FLY ANC

Bose NC700

Cleer Flow II ve Halo

Phillips PN505

Sony WI-1000XM2 ve WH-H910N

Google Asistan’ın kullanılabilir olacağı hoparlörler ise şunlar:

JBL Link Music

Phillips AW25 ve TAPN805

Konka G1

SEIKI Tough ve Cigar

Braun Audio LE01, LE02 ve LE03

Google Asistan, bu cihazların dışında ayrıca Sonos Move’a da geliyor. Yeni modun diğer Android cihazlara ne zaman geleceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.