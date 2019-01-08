Sürekli söylüyoruz artık her şey akıllandı diye. JBL firması, bizim akılsız arabalar ne olacak diye soranlar için JBL Link Drive'ı üretmiş.

Google Asistan, akıllı telefonlardan, hoparlörlere ve hatta arabalara kadar bulabildiği her yere sızmış durumda. CES 2019 fuarında JBL firması JBL Link Drive isimli ufak ve akıllı bir zımbırtısıyla Google Asistan'ı arabanıza getirmeyi vadediyor.

Bu küçük cihaz, aracınızın 12V girişine (çakmaklığa) takılıyor. Ülke olarak çakmaklığa FM Transmitter taktığımız için bize gayet tanıdık gelecek bir yapısı var. Çakmaklığa takıldıktan sonra telefonunuzdaki Google Asistan’la eşleşiyor.

“Hey Google” veya “Ok Google” dediğiniz zaman, radyonun sesini kısıp komutlarınızı dinlemeye başlıyor. Daha sonra Google’la olan işiniz bittiği zaman radyonun sesini geri açıyor. Bu özelliği telefon görüşmelerinde de kullanabiliyorsunuz.

Yolun veya arabanın gürültüsünden ilk seslendiğimiz zaman bizi duyamaz diyenler için de iyi haberimiz var. JBL Link Drive, gürültü engelleyici bir mikrofonla donatıldığı için sesinizi gürültünün arasından alabiliyor. Aracınızın AUX sistemine de takıp araç hoparlörlerinden de ses çıkışı alabilirsiniz.

Bahar aylarında satışa çıkması beklenen JBL Link Drive'ın satış fiyatının 60 dolar olması bekleniyor.