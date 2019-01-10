CES 2019, Google'ın Sesli Yardımcısı İçin Nasıl Geçiyor?

CES 2019'dan gelen yeni teknolojik ürün ve özellik haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Google'ın CES 2019'da tanıttığı, sesli yardımcı için geliştirilen cihazlar ve duyurulan birkaç yeni özellik, sesli asistan kullanıcılarını sevindirebilir.

Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019, tüm hızıyla devam ediyor. 8 Ocak'ta başlayan fuarda bugüne kadar Google'ın yapay zekalı sesli yardımcısı hakkındaki gelecek planlarını ortaya koyacak bazı ürün ve özellik duyuruları yapıldı.

Google ve birlikte çalıştığı birkaç şirketin sesli yardımcı için duyurduğu yeni cihazlar ve özellikler, sesli yardımcı kullanıcınlarının akıllı telefonları yanında olmasa bile başka cihazlar ile komut verebilmelerini sağlayacak. Amazon ile sesli yardımcı konusunda büyük bir rekabet içinde olan şirketin bu hamleleri incelendiğinde Google, sesli yardımcının geniş bir cihaz pazarına yayılmasını planlıyor gibi görünüyor. İşte Google sesli yardımcı için duyurulan cihazlar ve özellikler:

"Asistant Connect" adı verilen özellik sayesinde ürün geliştirici firmalar, yapay zekanın bazı özelliklerini cihazlarına dahil edebilecek. Bu sayede Google ile birlikte ürün geliştiren şirketlerin ürettiği cihazlar, Google Home ile entegre olabilecek ve Google'ın bulut servisi ile iletişim kurabilecek. Geliştirilecek bu ürünlere, Google Home'un olmadığı yerlerde hava durumu ya da trafik durumu gibi bilgiler verebilecek küçük cihazlar örnek olarak verilebilir. Bu ürünler Amazon'un Echo ismi verilen duvar saatiyle benzer mantıkta çalışacak.

Google, aynı zamanda sesli yardımcının evde kontrol edebildiği cihaz sayısını arttırmak için Samsung ve Sonos ile de çalışmalar yürütüyor. Eklenmesi gereken özellikler arasında Sonos'un Wi-Fi bağlantılı hoparlörlerinden çalacak müziğin kontrol edilmesi, Samsung akıllı televizyonların açılıp kapanması, kanal ve ses değişimleri gibi kullanışlı özellikler yer alıyor.

Google ile birlikte ürün geliştiren iki şirket Anker ve JBL, sesli yardımcıya arabadayken erişebilmek için cihazlar tanıttılar. Bu cihazlar, akıllı sistem kullanılmayan eski arabaların sahiplerinin de sesli asistanı araçlarından kullanabilmeleri için geliştirildi.

Amazon ile olan rekabeti iyice kızıştıracak olan bu girişimler, hala gelişmekte olan sesli asistan pazarında Google'ı ön plana çıkarabilir. Google'ın ve diğer ürün geliştiricilerin, ürettikleri bu ürünleri tüketicilere cazip fırsatlar eşliğinde sunması halinde, sesli asistan pazarında Google'ın ağırlığı hissedilmeye başlanabilir. Google'ın yaptığı bu yeni hamlelerin neler getirdiğini önümüzdeki süreçte hep birlikte gözlemleyeceğiz.