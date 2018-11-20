Google Asistan, 2016'da çıkmasından bu yana pek fazla dil desteğine sahip değildi. Bazı XDA geliştiricilerinin incelemelerine göre Google Asistan 14 farklı dil desteğine daha sahip olacak.

2016'da çıkışından bu yana dil desteği ile ilgili güncelleme almadığı için biraz geri planda kalmış olsa da, Google Asistan oldukça işlevsel bir yapay zekaya sahip. Neyse ki yakın zamanda bu engeller aşılacak gibi duruyor. Bazı XDA geliştiricilerinin testler sırasında gördüğü üzere Google Asistan, 14 dil için destek sunmaya başlayacak.

Son bilinenlere göre Google Asistan, en son eklenenler de dahil olmak üzere toplamda 17 farklı dile destek sunuyor. Google, bizlere yıl sonuna kadar 30 dil desteği sunacağından bahsetmişti. Kapı 2019'a dayanmak üzereyken henüz 17 dilin olması hakkında Google'dan bir açıklama bekleniyor.

Google'ın henüz beta testinde tuttuğu 14 dilin arasında Türkçe de bulunmakta. Beta testleri bittikten sonra Google Asistan, Türkçe de dahil olmak üzere 14 farklı dilde kullanılabilecek.

Google Asistan'ın yakında sunacağı 14 dilin listesi;

Almanca (Avusturya)

Arapça (Mısır, Suudi Arabistan)

Bengal

Gujarati

İngilizce (Endonezya, Filipinler, Hindistan, İrlanda, Tayland)

İspanyolca (Arjantin, Şile, Kolombiya, Peru)

Kannada (Telugu dilinden türeme bir dil)

Malayalam

Marathi

Polonya

Tamil

Telugu

Türkçe

Urduca

Bu diller henüz test aşamasında olduğu için maalesef kullanılamıyor, fakat testlerin de yıl sonunda biteceği Google tarafından söylenmiş bir şey. Yılın sonuna gelmiş olmamıza rağmen Google'dan bir açıklama henüz gelmese de, açıklama için beklemede olacağız.