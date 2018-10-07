Google Asistan, desteklediği akıllı ev cihazlarının sayısını artırmaya devam ediyor.

Google tarafından geliştirilen ve Mayıs 2016'da Google I / O'da duyurulan akıllı bir kişisel asistan olan Google Asistan, desteklediği akıllı ev eşyaları portföyünü gittikçe genişletiyor. Bu yılın başında yalnızca 1,500 cihazı destekleyen Asistan, Mayıs ayı itibariyle bu sayıyı 5,000’e çıkarmıştı. Şimdi ise bu sayı Google Home’un destek sayfasında 10,000’i geçmiş olarak görülüyor. Desteklenen cihazların üreticilerinin toplam sayısı ise 1,000’i aşmış durumda.

TV’lerden tutun stereo ses sitemleri, mutfak aletleri ve klimalara kadar her şey Google Asistan aracılığıyla ses komutları kullanılarak kontrol edilebiliyor. Eğer hayalinizde sesle yönetilen bir ev senaryosu varsa bunu gerçekleştirmek artık mümkün olabilir. Platformun size destek sunabileceği evsel işler hakkında bir fikir edinmek istiyorsanız Google’ın Asistan partnerleri listesini inceleyebilirsiniz.

10,000 cihaza destek sunuluyor olması harika bir şey olsa da Amazon Alexa bu konuda Google’ı bir hayli geride bırakmış durumda; zira Alexa, 20,000’den fazla akıllı ev ürününü desteklemekte. Ancak Google Asistan’ın yeni cihazları destekleme konusundaki hızlı ilerlemesi düşünüldüğünde yakın gelecekte bu iki platform arasında bir eşitlik yaşanması oldukça muhtemel.