Google Asistan, Şimdi de Akıllı Kilitleri Kontrol Edecek

Nest ve Yale markalarının ortak bir ürünü olan Nest x Yale akıllı kilit, artık Google Asistan aracılığı ile kontrol edilebilecek.

Teknolojik ev güvenlik donanım hizmeti sunan Nest ve dünyaca tanınan kilit markası olan Yale, iş birliği yaparak Nest x Yale adlı bir ürünü kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Bu akıllı kilit ile anahtarsız olarak Nest uygulaması aracılığı ile kapılarınızı dünyanın herhangi bir yerinden kilitleyebilir veya açabilirsiniz. Artık Nest x Yale kullanıcıları, akıllı kilitlerine Google Asistan üzerinden de komut verebilecekler.

Nest x Yale, ürünle birlikte verilen Nest Connect kodu yardımıyla Wi-Fi üzerinden Nest uygulamasına bağlanarak çalışmaktadır. Google Asistan yardımıyla kapıyı kilitleyebilir veya evde birilerinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca gece uyumak için hazırsanız, ışıklarınızı kapatırken kapıyı da kilitleyebilirsiniz.

Google Asistan yardımıyla kapının kilidinin açılması konusunda henüz net bir bilgi olmasa da güvenlik açıkları konusu tartışma konusu olacak gibi görünüyor. Bu özellikler hem akıllı telefonlarda hem de Google Home serisi gibi asistan donanımlı akıllı hoparlörlerde çalışmaktadır.