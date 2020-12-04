Google'ın Android telefonlarda kullanılan dijital yardımcısı Google Asistan, bir hata nedeniyle Apple'ın sesli asistan teknolojisi Siri'nin fare olduğunu düşünüyor. Google, The Independent'a verdiği demeçte konunun araştırıldığını söyledi.

Arama devi Google, Amazon'un Alexa'sı ve Apple'ın Siri'si ile rekabet eden dijital yardımcısı Google Asistan'ı geliştirmek için yoğun çaba harcıyor. Her geçen gün yeni özelliklerle donatılan sesli asistan, kullanıcılara verdiği eğlenceli yanıtlarla bilinse de bazen sistem hatalarıyla gündeme gelebiliyor.

The Independent'ın haberine göre Android telefonlarda kullanılan sesli asistan, bir hata nedeniyle Siri'nin fare olduğunu düşünüyor. Bu noktada kullanıcılar asistana farelerden hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunda Apple'ın bilgisayar ve telefonlarında bulunan sesli asistan teknolojisi Siri'ye hakaret ediyor.

Google Asistan, Siri'nin fare olduğunu düşünüyor:

İddia edilene göre Google Asistan'a "Hey Google, fareleri sever misin?" sorusu soran bir kullanıcı, "Siri'nin kendi evine kavuşması için çok heyecanlıyım" şeklinde yanıt alıyor. Ardından asistan, "Ona harika bir yeni ev hediyesi bulmak istiyorum, belki bir yavru köpek" diye devam ediyor ve ardından bir köpek emojisi gösteriyor.

Bu noktada soru Türkçe dilinde sorulduğunda Google Asistan'ın düzgün sonuç verdiğini ve hatanın İngilizce dili için geçerli olduğunu da belirtelim. Google Asistan'ın neden bu şekilde bir yanıt verdiği ise bilinmiyor ancak The Independent, arama devinin konuyu araştırdığını söylüyor.

Benzer bir sorun, geçtiğimiz yıllarda Apple'ın sesli asistanı Siri'nin de başına da gelmişti. Birilerinin Donald Trump'ın Wikipedia sayfasında değişiklik yapması nedeniyle meydana gelen bu sorun yüzünden Siri, ABD Başkanı'nın bir penis olduğunu düşünüyor ve kullanıcılar Donald Trump'ın yaşını sorduğunda penis fotoğrafı gösteriyordu.