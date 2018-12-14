Google Asistan, Tamamen Türkçe Olarak Yarın Çıkıyor

Bir süredir Android kullanıcıları için kademeli olarak sunulan Google Asistan için büyük gün geldi çattı.

Bir süredir beta aşamasında olan ve belli kullanıcılara sunulan Google Asistan, yarından itibaren tüm Android kullanıcılara Türkçe desteği ile sunuluyor. Merak ettiklerinize cevap alabileceğiniz, maç sonuçlarını, hava durumunu öğrenebileceğiniz ve hatta kendinize randevu dahi aldırabileceğiniz Google Asistan için büyük gün yarın. Google, sesli ve yapay zeka destekli uygulamasını 15 Aralık'tan itibaren Türkçe olarak sunuyor.

2016 yılında geliştirilmeye başlanan ve 300'den farklı yeteneğe sahip olan Google Asistan'ın ilk etapta 250'ye yakın özelliği Türkçe olarak kullanılabilecek. Yol tarifi alma, telefonla arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çaldırma ve uçuş bilgileri alma gibi temel özelliklerin kullanımda olacağı Google Asistan için ek özellikler de çıkışının ardından kademeli olarak kullanıcılara sunulacak.

Google Asistan'ın Türkçe Yetenekleri

İletişim: Herhangi birini hoparlörden aramak, telefon etmek, SMS veya WhatsApp mesajı göndermek.

Herhangi birini hoparlörden aramak, telefon etmek, SMS veya WhatsApp mesajı göndermek. Alarm & Zamanlayıcı: İstenilen saate alarm kurmak, alarma isin vermek, zamanlayıcı oluşturmak veya silmek. Yol tarifi alma, gidecek olan lokasyona olan uzaklığı öğrenme.

İstenilen saate alarm kurmak, alarma isin vermek, zamanlayıcı oluşturmak veya silmek. Yol tarifi alma, gidecek olan lokasyona olan uzaklığı öğrenme. Takvim: Günün belli vakitlerine hatırlatıcı oluşturmak veya hatırlatıcıları silmek.

Günün belli vakitlerine hatırlatıcı oluşturmak veya hatırlatıcıları silmek. Hatırlatıcı: Akşam 19.00'da çiçekleri sula adında bir hatırlatıcı oluştur. Yarın akşam 9'da alışveriş yapmayı hatırlat, eve gidince çamaşır yıkamayı hatırlat, Biberiye adındaki hatırlatıcıyı sil.

Akşam 19.00'da çiçekleri sula adında bir hatırlatıcı oluştur. Yarın akşam 9'da alışveriş yapmayı hatırlat, eve gidince çamaşır yıkamayı hatırlat, Biberiye adındaki hatırlatıcıyı sil. Alışveriş: Alışveriş listesi oluşturmak ve maddeler eklemek.

Alışveriş listesi oluşturmak ve maddeler eklemek. Cihaz Eylemleri & Ayarlar: Cihazın sesini açma ve kapama, uçak modu, bluetooth, fener gibi özellikleri anında açma ve kapama. Kamera açma/kapama vb.

Cihazın sesini açma ve kapama, uçak modu, bluetooth, fener gibi özellikleri anında açma ve kapama. Kamera açma/kapama vb. Medya: Liste çalma, istenilen şarkıyı bulma ve oynatma, Spotify'da istenen listeleri oynatma, belli müzik türlerini oynatma, YouTube'dan şarkı açma.

Liste çalma, istenilen şarkıyı bulma ve oynatma, Spotify'da istenen listeleri oynatma, belli müzik türlerini oynatma, YouTube'dan şarkı açma. Yerel & Navigasyon: Eve yol tarifi ver, Belgrad ormanına trafik kaç dakika, havaalanına toplu taşımayla en hızlı nasıl giderim, iş yerime yol tarifi başlat, Maçka parkı buradan ne kadar uzaklıkta.

Eve yol tarifi ver, Belgrad ormanına trafik kaç dakika, havaalanına toplu taşımayla en hızlı nasıl giderim, iş yerime yol tarifi başlat, Maçka parkı buradan ne kadar uzaklıkta. Kişisel: Herhangi bir şiir, fıkra veya masal okutmak, sohbet etmek veya bir şaka anlattırmak.

Belirttiğimiz üzere Google Asistan şu an kademeli olarak Android kullanıcılarına sunulmaya başladı. En geç yarın gün içerisinde uygulamanın Türkçe olarak herkese sunulması bekleniyor.