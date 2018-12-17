Google Asistan, Uçuşunuzun Durumunu Tahmin Edecek

Google'ın Asistan uygulamasına yeni ekleyeceği özellik sayesinde, uygulama, uçuşların ertelenip ertelenmeyeceğini gibi pek çok durumu tahmin ederek kullanıcılarını bilgilendirecek.

Google, Asistan uygulamasına yeni bir eklenti getirerek, sunduğu hizmeti çok daha akıllı bir hale getirmeyi planlıyor. Şirket, havayolu ulaşımında sıkça karşılaşılan uçuş iptalleri, rötarlar, uzun bekleyişler ve sonuç olarak kızgın müşterileri fark etmiş olacak ki, bu konuda mağduriyeti en aza indirgemek için güzel bir adım attı.

Google Asistan, makine öğrenimi ile önceki uçuşların verilerini kullanarak yapacağı analizler sonucunda, uçuşların durumlarını %85 doğruluk oranıyla tespit edebilecek. Şirketin aslında bu tarz tahminler yapabilen Google Flights isimli bir uygulaması var ve güncel olarak kullanılıyor fakat yeni gelecek özellikle birlikte kullanıcılar "Uçuşum zamanında olacak mı?, Uçuşum hakkındaki son durum ne?" gibi sorulara anında Asistan üzerinden cevap alabilecekler. Aynı zamanda uçuş iptal nedenleri ve en yakın uçuşun ne zaman olduğu gibi bilgiler de anında kullanıcılara sunuluyor olacak.

Aslında havayolu şirketleri gecikmeli uçuşlar veya aksi durumlar için yolcularını sms, e-mail veya kendi uygulamaları yoluyla bilgilendiriyor. Buna benzer uygulamalar da yine bir çok şirket tarafından sunuluyor. Google'ın sunacağı hizmetin diğerlerinden farkı ise bu gecikmeler olmadan önce kullanıcıları bilgilendirerek, tahmin yapabiliyor olması olacak.