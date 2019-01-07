Google Asistan, Yakında 1 Milyar Cihazda Aktif Hale Gelecek

Google'ın sesli sanal asistanı, şirketin tahminine göre bu ayın sonunda 1 milyar cihazda kullanılır hale gelecek.

Amazon, Alexa ile sanal asistan pazarına güçlü bir giriş yapmış olsa da Google’ın piyasanın bir numarası olmak için savaşacağı hepimizin malumuydu. Ayrıca, yapılan son analizlere göre Google Asistan, Alexa’dan daha ‘akıllı’ ve daha sezgisel.

CES 2019’da, Mountain View çıkışlı arama devi, bu tarz ticari şovlarda her zaman yaptığı şeyleri yaptı. En çok dikkat çeken konulardan bir tanesi de Google Asistan’dı tabii. Şirket, sanal asistanıyla ilgili ilginç ve iddialı bir tahminde bulundu. Firma, bu ayın sonuna kadar sanal asistanının bir milyar cihazda aktif olacağını tahmin ediyor.

Google Asistan tahmin edildiği gibi bir milyar aktif cihaz sayısına ulaşırsa, bu muazzam büyüme oranıyla Alexa’nın 100 milyon cihazlık kullanım oranı karşısında ezici bir galibiyet alacağı söylenebilir. Tabii, bu karşılaştırmayı yaparken Google Asistan’ın diğer şirketler tarafından Android cihazlara yüklendiğini de unutmamak lazım.

Yine de, bir milyar kullanıcı sayısına bu kadar erken ulaşmış olmak büyük bir başarı olacaktır. Bu büyük başarıda yapılan güncellemeler, yeni dil paketleri, genişletilmiş akıllı ev yönetimi, doğal diyalog yeteneği, akıllı öneriler gibi yenilik ve özelliklerin de katkısı olduğu yadsınamaz.