Google Asistan'a yapay zekâ desteği geleceği ortaya çıktı. Sızdırılan bir şirket için e-postaya göre Bard'a da hayat veren LLM isimli dil modeli, yakında Google Asistan'a entegre edilecek.

Yapay zekâ odaklı teknolojiler her geçen gün biraz daha fazla yayılıyor. Üstelik artık sadece kurumsallar değil, bireysel kullanıcılar olarak bizler de yapay zekâ odaklı teknolojileri kullanmaya başladık. Ancak daha başlangıç aşamasında olduğumuzu söylemek gerek. Gelen son haberler, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın son kullanıcı için yeni planlarını gözler önüne seriyor.

Google'ın çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ifşa oldu. Söz konusu e-posta, Google'ın yıllardır aramızda olan "Asistan" hizmetinin yakın bir gelecekte yapay zekâ dopingi alacağını gözler önüne serdi. Hatta Google, bunu yaparken Google Asistan için çalışan bazı personeller ile de yollarını ayırdı. Zira yapay zekâ, bazı personellere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmıştı.

Google Bard'a hayat veren "LLM" modeli, Asistan ile son kullanıcıya ulaşacak

Sızdırılan e-postaya göre Asistan'ın yapay zekâ dopingi, Google'ın ChatGPT rakibi sohbet boyu Bard'a hayat veren "LLM" isimli dil modeli ile sağlanacak. Edinilen bilgilere göre yapay zekâ destekli Google Asistan, mobilden başlayarak tüm kullanıcılara ulaşacak. Şunu da belirtelim, Google personeli bu dönüşüm için çoktan çalışmaya başladı. Ancak çalışmaların ne zaman tamamlanacağı, kullanıcıların ne zaman yapay zekâ destekli Asistan'ı kullanmaya başlayacakları şimdilik muamma. Öte yandan; yapay zekâ destekli Google Asistan'ın neler sunacağı da şimdilik belli değil.

The Verge, sızdırılan e-postayı doğrulatmak için Google'a ulaştı. Jennifer Rodstrom isimli bir sözcü, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Her ay yüz milyonlarca insan Asistan'ı kullanıyor ve onlara yüksek kaliteli deneyimler sunmaya kararlıyız. LLM'nin Asistan'ı güçlendirmemize ve onu daha da iyi hale getirmemize nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmekten heyecan duyuyoruz... Yapılan bu açıklama, sızdırılan e-postayı doğrular nitelikte.