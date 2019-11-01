Google, Asistan uygulaması için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor. Bir Twitter kullanıcısının çektiği ekran görüntülerinde Google Asistan'ın 'Güncellemeler' akışı farklı bir görüntüyle karşımıza çıktı.

Google, Android altyapılı cihazlar için hizmete sunduğu asistanı Google Asistan için sürekli olarak çeşitli güncellemeler sunarak sesli asistanını canlı tutmak istiyor. Son yıllarda sesli asistanının popülaritesini gittikçe arttıran Google, bu sefer daha farklı bir güncellemeyle karşımıza çıkıyor. Görüşüne göre Google, sesli asistanı için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor.

Brezilya'da yaşayan bir Twitter kullanıcısının paylaştığı görüntülerde Google Asistan'ın yeni bir arayüze sahip olduğu görülüyor. Kullanıcı, Google Asistan'ı açtığı zaman fark ettiği görsel değişikliklerin yanı sıra etkinliklerin kronolojik bir şekilde sıralandığını da belirtti. Gelin yeni arayüze daha yakından bakalım.

Güncelleme kartları artık tarihe göre sıralanıyor:

Google Asistan'ın değişen görünümünde fark edilen ilk özellik, kaynağa düşen güncellemelerin tarihe göre sıralanıyor olması. Paylaşılan ekran görüntülerinde görüldüğü üzere Google Asistan açıldığı zaman ilk olarak açıldığı gün ile alakalı olan hava durumu gibi önemli şeyleri paylaşıyor. Bunların yanı sıra Google Asistan'daki her etkinliğin yanında bir adet ok simgesi bulunuyor.

Simgeye tıklandığı zaman etkinliklerin detaylı açıklamaları karşımıza çıkıyor. Buna örnek olarak hava durumunun yanındaki simgeye tıklandığında ortaya çıkan saatlik, günlük, haftalık hava durumu açıklamaları gösterilebilir. Google'ın bu arayüzü şimdilik test aşamasında olduğundan ötürü yalnızca belirli bölgelerdeki kullanıcılar için yayınlanmış durumda. Detaylı bilgiler ile ilgili haberdar olmak için bizleri takipte kalın.