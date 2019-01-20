Karanlık Mod son zamanların modası. Özellikle mobil tarafta göz konforunu sağlamak için renklerin olabildiğince koyulaştırılması, Google geliştiricilerinin de dikkatini çekiyor. YouTube'a ve Android'in kendisine de karanlık modu getiren yazılım devi, şimdi de aynısını Google Asistan için planlıyor.

Birkaç saat önce yayınlanan Google uygulamasının betasının da onayladığı üzere karanlık mod Google Asistan'a geliyor. Kullanıcılar güç tasarrufu modunu açtıklarında ya da cihazın ayarlarında karanlık mod sürekli açık olacak şekilde seçilmişse, Asistan da buna uygun olarak koyu renkte kartlar gösteriyor.

9.5 sürümündeki karanlık mod, hava durumundan uçuş saatlerine kadar tüm Google Asistan sonuçlarına uygulanıyor. Önceki arama sonuçlarına baktığınızda da koyu renklerin benimsendiğini görebiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yuvarlatılmış kenarlar da elbette burada da mevcut.

Fotoğraflardan da anlaşılabileceği üzere bu mod hala geliştirilme aşamasında. Sonuçların arka planı karanlık moddayken, bunun dışında kalan alan standart şekilde gösteriliyor. Stabil güncelleme yayınlandığında bu durumun çözüleceğinden ise emin olmamamız için herhangi bir sebebimiz yok.