Google Asistan, Yüz Tanıma Teknolojisi Kullanacak

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Google Asistan yüz tanıma teknolojisi, size hem konfor hem de güvenlik sağlayacak.

Sesle eşleştirme şu an için en çok kullanılan asistan özelliği. Ancak uygulamalarında daha fazla kişiselleştirme isteyenler; yüz tanıma teknolojisi gibi sistemler talep edebiliyor. Üstelik yüz tanıma teknolojisi çoklu cihaz kullanımına izin verdiği için, birçok avantajı da beraberinde getiriyor. 

Google Asistan Yüz Tanıma Teknolojisi Nasıl Kullanılacak?

Kişisel asistanları otomatik bir düzeye getirmek, kendi içinde çelişkili görünüyor. Bu nedenle yeni Google Asistan, yüz tanıma teknolojisini daha çok kişiselleştirmeye çalışıyor.

  • Özellikle sağlık alanında kişisel bilgileri kullanabilme
  • Günlük hayattaki seçimlerinizi size göre dizayn etme
  • Daha kolay bir kullanım sağlayabilme

Kişisel asistanlarla ilgili elde edilmesi planlanan özellikler arasında bulunuyor. 
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Google Asistan'a gelecek bu özellik için henüz net bir tarihlendirme yapılamıyor. Kişisel asistanlar, yapay zekayı en üst düzeyde kullanacağı için daha geç bir tarihte çıkabilir. Asistan programına eklenecek bu programla birlikte yalnızca kameranızın olması yetecek, herhangi bir ses profili oluşturmanıza gerek kalmayacak. Bu da hem zaman hem de güvenlik konusunda büyük bir avantaj sağlayacak.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/01/27/google-assistant-face-match-code/
Etiketler: google, yapay zeka, yüz tanıma teknolojisi, google asistan
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