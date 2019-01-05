Google Assistant, Amatör Bir Radyo Yayınına Katıldı

Yapay zekânın en büyük ürünlerinden biri olan Google Assistant, amatör bir radyo yayıncısının yayınında yer aldı.

Google Assistant, sorular sorulduğunda hızlı ve açık bir şekilde cevap verebilen bir program. William Franzin ise bu hizmeti amatör bir radyoda kullanmanın fazlasıyla havalı olabileceğini düşündü ve bunu uygulamaya koyuldu.

William, bu fikri Internet Radio Linking Project’i (İnternet Radyo Bağlama Projesi) ilk defa kullandığında buldu. Halihazırda IRLP modu bulunan William, bunu bir ağ geçidinden daha geniş bir internete çevirmek için bu modu Google Assistant’a entegre etti. Önce asistanı DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans) tonlarıyla etkinleştirmek için uğraştı ancak William kendini bununla sınırlandırmadı. Picovoice kullanımı sayesinde sistemin seçili bir kelimeyi duyduğunda etkinleştirilmesi sağlandı. William’ın seçtiği kelime ise “bumblebee” oldu.

William’ın projesi şu an için fazlasıyla giriş seviyesinde olsa da yenilikçi ve geliştirilebilir bir proje olduğu ortada.

Projenin teknik yönlerini ve kullanım şeklini aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

Teknik Kurulum

Çalışma Videosu