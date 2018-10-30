Google makine öğrenimini daha da kolay hale getirmek için AdaNet'i yayınladı.

Google, bugün daha iyi tahminler için makine öğrenimli algoritmaları birleştiren açık kaynaklı bir araç olan AdaNet’i tanıttı.

Google’ın yapay zekâ mühendisi Charles Weill “AdaNet, AutoML çalışmamızı daha hızlı bir hale getirmek burada. Daha da önemlisi AdaNet yalnızca nöral ağ yapısını öğrenmeyi değil aynı zamanda daha iyi modeller elde etmek için öğrenmeyi birleştiren genel bir framework sağlıyor” dedi.

AdaNet, algoritmaları birleştirmek ve geliştirmek için “toplu öğrenme” adında bir yaklaşımı kullanıyor. Bu metot daha önce domain uzmanlığı ya da çok fazla zaman gerektiriyordu.

Bu işlemi daha da kolaylaştırmak için framework, TensorFlow Estimator’a bağlanarak önemli verileri bir yerde topluyor. Bunun yanı sıra yapay zekâ modeli eğitime tabi tutulurken TensorBoard görsel geri bildirimleri gönderiyor.

AdaNet nöral ağların yapılarını öğrenerek toplu modeller için öğrenme garantisi sunuyor. Ardından da bu ağlara alt ağlar ekliyor.

Makine öğrenimini uygulayan ve sürece daha fazla hakim olmak isteyen herkes TensorFlow uygulama programlama arayüzlerini (API) kullanarak kendi alt ağlarını belirleyebilir, kayıp işlevlerini düzenleyebilir ya da diğer ayarları yapabilirler.

AdaNet’in nasıl çalıştığına dair ek detaylar paylaşılan araştırmada mevcut.