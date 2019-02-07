Arama motoru devi Google, Avrupa'dan beklediği telif hakları yasa tasarısı konusunda istediğini alamadığını söyleyerek, uyarıda bulundu.

Teknoloji devi Google, Avrupa'dan telif hakları konulu yasa tasarısı ile ilgili hazırlık bekliyordu. Youtuber'lar başta olmak üzere, birçok farklı alanı etkileyecek olan telif hakları konusunda özenli bir çalışma bekleyen şirket, hazırlanan yasa tasarısı ile ilgili bir uyarıda bulunmak durumunda kaldı.

Şirket, sunulması planlanan yeni yasa metninin iyi ayarlanmadığını ifade etti. Bu durumun Avrupa ekonomisini etkileyecek bir faktör olduğunu ifade eden şirkete, Avrupa'dan nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyor.

Yürürlüğe girmesi halinde internet dünyasındaki pek çok şeyi kökten değiştirecek olan bu telif hakları yasası, Google gibi şirketler tarafından olumsuz karşılanıyor. Avrupa Birliği'nin şirketler tarafından gelen istekleri dikkate alıp almayacağını ise önümüzdeki aylarda göreceğiz.