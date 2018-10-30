Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ile ortak bir çalışma yürüten Google, okyanustan elde edilen sesleri dinleyerek balinaların nerede bulunduklarını ve göçlerini inceleyecek bir yapay zeka geliştirdi.

Şirketler, yatırımcı çekmek ve halkın gözüne girmek için yalnızca ‘iyi’ ürünler piyasaya sürmekle yetinmeyip ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de ‘büyüklüklerinin’ farkında olduklarını gösterirler. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google, ‘AI for Social Good’ programı ile sahip olduğu yapay zeka teknolojilerini, sosyal sorumluluk projeleri için kullanıyor.

Küresel iklim değişikliğinin insanlığı nasıl etkilediğini ve önümüzdeki yıllarda nasıl etkileyeceğini biliyoruz. Ancak okyanuslar gibi milyarlarca canlıya ev sahipliği yapan habitatların küresel iklim değişikliğinden ne denli etkileneceğini yalnızca tahmin edebiliyoruz. Bildiğimiz konulardan biri de dünyanın en büyük canlıları olan balinaların nesli tükenmekte olan canlılar arasında bulunmaları.

Resmi blog sitesindeki ‘AI for Social Good’ sayfasında, ‘’Nesli tükenmekte olan balinaları daha iyi bir şekilde koruyabilmek için nerede olduklarını bilmeliyiz.’’ diyen Google, makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojisini, Pasifik Okyanusu’ndaki balinaların yerlerini, sayılarını ve göçlerini takip etmek için kullanmaya başladı.

‘Vahşi yaşam koruması’ adlı proje kapsamında Google, Pasifik Okyanusu’nda bulunan hidrofonlar ile kaydedilen 100 bin saatlik balina ses kayıtlarını makine öğrenimi aracılığı ile yapay zekaya öğretti. Böylece yapay zekanın hidrofonlardan gelen seslerin balinalara ait olup olmadığını anlaması sağlandı. Yapay zeka, %90’lık bir başarı oranı ile seslerin balinalara ait olduğunu teyit etti.

%10’luk hata payının az olduğu söylenemez ancak makine öğrenimi zamanla bu hata payını minimum seviyeye indirecektir. Ayrıca seslerin araştırma görevlileri yerine yapay zeka tarafından incelenmesi ve analiz edilmesi, doğayı korumaya çalışan bilim insanlarına çok ciddi bir iş gücü tasarrufu sağlayacak. Üstelik yapay zeka, dinlediği seslerin özelliklerini spektrogramlar ile araştırmacılara sunabiliyor.