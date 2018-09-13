Google, Bir Başka Batık Projesi Olan Inbox'ın Fişini Çekiyor

Zaman içerisinde farklı farklı projelerle umutlu başlangıçlar yapan ve bir süre sonra uygulamalarını tedavülden kaldıran Google'ın son kurbanı 'Inbox by Gmail' oluyor.

2014 yılında ilk olarak hizmete girdiğinde, ileride Gmail'in yerini alması planlanan ve Google'ın bu tür uygulamalarda hep uyguladığı 'davetiye' sistemiyle bir dönem ilgi toplayan uygulaması 'Inbox by Gmail' tarihin tozlu raflarına karışmak üzere.

Zaman içerisinde bünyesindeki birçok ayırt edici özelliği Gmail'e entegre edilen ve kullanıcı sayısının azlığıyla faydadan çok zarar getiren Inbox için son kullanma tarihi de açıklandı. Buna göre Google, Mart 2019'da Inbox'ın hem web versiyonlarının hem de mobil uygulamalarının fişini çekecek.

Daha önce Google Plus'ı, YouTube ve benzeri hizmetlere giriş yapmak için zorunlu hale getirerek kurtaran Google, Inbox için herhangi bir çabaya girecek gibi görünmüyor. Böylece 4 senedir aramızda olan Inbox'a veda etmeye hazırlanıyoruz.